Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ormanya Doğal Yaşam Parkı, yalnızca bir ziyaret alanı olmanın ötesine geçerek sürdürülebilir üretim modeliyle dikkat çekiyor. Bu kapsamda Ormanya'da yaşayan hayvanların yem ihtiyacının önemli bir bölümü Ormanya içerisinde yer alan tarım alanlarında üretiliyor. Böylelikle hem maliyetler azaltılıyor hem de doğal beslenme destekleniyor.

KOCAELİ (İGFA) - Ormanya'da 60 bin metrekarelik tarım alanında yürütülen üretim, doğal yaşam ile tarımı aynı ekosistem içinde buluşturan örnek bir uygulama olarak öne çıkıyor. Bu uygulama ile Ormanya'da yaşayan hayvanların yem ihtiyacının önemli bir bölümü Ormanya içerisinde yer alan tarım alanlarında üretiliyor. Bu sayede hem dışa bağımlılık azalıyor hem de hayvanların daha doğal ve kaliteli yemlerle beslenmesi sağlanıyor.

Ormanya'da kurulan model, üretim ve tüketimin aynı alan içerisinde birleştiği kapalı bir ekosistem yapısı sunuyor.

Tarım alanlarında yetiştirilen yem bitkileri doğrudan hayvanların beslenmesinde kullanılarak doğaya uyumlu bir döngü oluşturuluyor. Bu yaklaşım, bölgedeki doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına da katkı sağlıyor.

ZİYARETÇİLERE ÜRETİM SÜREÇLERİ GÖSTERİLİYOR

Ormanya, ziyaretçilerine yalnızca doğal yaşamı gözlemleme fırsatı sunmuyor, aynı zamanda üretim süreçlerini de gösteriyor. Özellikle çocuklar ve gençler, hayvanların beslenme sürecinin nasıl işlediğini yerinde görerek doğa bilinci kazanıyor. Bu yönüyle Ormanya, eğitim ve farkındalık açısından da önemli bir rol üstleniyor.

Yemin yerinde üretilmesi sayesinde taşıma ve tedarik süreçleri azalırken karbon salımının düşürülmesine de katkı sağlanıyor. Ayrıca yem bitkisi üretimi toprağın verimliliğini koruyor, biyolojik çeşitliliği destekliyor ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sunuyor. Bu model, hem bugünün ihtiyaçlarını karşılamayı hem de geleceğe daha sağlıklı bir doğal yaşam bırakmayı hedefliyor. Ormanya, üretim ve tüketimin aynı ekosistemde buluşturan sürdürülebilir yapısıyla geleceğe örnek olmaya devam ediyor.