YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, devlet üniversitelerindeki örgün yükseköğretim programlarının doluluk oranının yüzde 99,5'e ulaştığını açıkladı. Özvar, tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarında doluluk oranının yüzde 100 olduğunu belirterek, adayların yüzde 40'ının ilk üç tercihinden birine yerleştiğini bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Özvar, yükseköğretimde arz ve talep dengesini gözeterek başta hukuk, eczacılık, diş hekimliği, psikoloji ve öğretmenlik olmak üzere bazı programların kontenjanlarının yeniden düzenlendiğini belirtti.

Uygulanan kontenjan politikasının yerleştirme sonuçlarına olumlu yansıdığını ifade eden Özvar, devlet üniversitelerindeki örgün yükseköğretim programlarının doluluk oranının yüzde 99,5 ile tarihî seviyeye ulaştığını kaydetti.

4 PROGRAMDA YÜZDE 100 DOLULUK

Özvar, başarı sırası barajı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarında yüzde 100 doluluk sağlandığını belirterek, bunun uygulanan kontenjan politikasının isabetini gösterdiğini söyledi.

YÖK Başkanı ayrıca adayların tercih sonuçlarına ilişkin, adayların yüzde 40'ının ilk üç, yüzde 55'inin ise ilk beş tercihinden birine yerleşmiş olması da ayrıca memnuniyet verici olduğunu belirterek, devlet üniversitelerine talebin güçlü olduğunu kaydetti. Köklü devlet üniversitelerinin programlarına artık daha yüksek başarı sıralamasına sahip öğrencilerin yerleştiğini vurgulayan Erol Özvar, bazı programlarda başarı sıralamalarının birkaç binlik dilimlere kadar yükseldiğini belirtti.

Özvar, bu tablonun söz konusu üniversitelere yönelik güçlü talep ve güvenin göstergesi olduğunu ifade etti.

YÖK Başkanı Özvar, değerlendirmesini, 'Öğrencilerimizin başarısı ile akademisyenlerimizin birikimi birleştiğinde, önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir yükseköğretim tablosuyla karşılaşacağımıza inanıyorum' diyerek tamamladı.