KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde sürdürülen ve 'En İyi Tarihi Alan Dönüşümü Yapan Belediye' ödülüne layık görülen Suriçi Cami-i Kebir Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk etap tamamlandı. 55 bağımsız bölüm vatandaşlara teslim edilirken, çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan Camikebir Medresesi izleri de Kayseri'nin tarihi mirasına ışık tutmaya başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde şehrin tarihi dokusunu koruyarak geleceğe taşıma hedefiyle hayata geçirdiği Suriçi Cami-i Kebir Kentsel Dönüşüm Projesi'nde önemli bir aşama daha geride bırakıldı.

Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 'Riskli Alan' ilan edilen bölgede yürütülen proje kapsamında ilk etapta 5 bina ve 40 bağımsız bölümde yüzde 100 uzlaşma sağlandı. Binaların yıkımı ve mülkiyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ arasında imzalanan protokol doğrultusunda yapılan 55 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi.

Projenin yıkım çalışmaları sırasında ortaya çıkan Camikebir Medresesi'ne ait izler ise dönüşüme tarihi bir boyut kazandırdı.

Anadolu'nun en eski Selçuklu medreselerinden biri olduğu değerlendirilen Camikebir Medresesi'nde arkeolojik araştırma ve kazı çalışmaları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı koordinesinde titizlikle sürdürülüyor.

Başkan Büyükkılıç'ın tarihi mirasın korunması ve Kayseri'nin kadim şehir kimliğinin gelecek nesillere aktarılması yönündeki hassasiyeti doğrultusunda yürütülen çalışmalarla, modern şehircilik anlayışı ile tarihi değerlerin bir arada yaşatılması hedefleniyor.

Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hem Camikebir'de yıkılan binalardaki esnafla hem de Yemliha Kılnamaz İş Hanı esnafıyla anlaşma sağlanarak, yeni yapılan bağımsız bölümlerin teslimi gerçekleştirildi.

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından projenin devamında Yemliha Kılnamaz İş Hanı ve bölgede bulunan geçici yapılaryılsonuna kadar boşaltılarak yıkılması, ardından yeni projenin hayata geçirilmesi ve ikinci etabın başlaması planlanıyor.

Suriçi Cami-i Kebir Kentsel Dönüşüm Projesi ile yalnızca fiziki yapıların yenilenmesi değil; bölgenin sosyal ve ekonomik açıdan da güçlendirilmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla bölgeye yeni istihdam alanları kazandırılması, ticari canlılığın artırılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve Kayseri'nin tarihi merkezinin modern şehircilik anlayışıyla yeniden şekillendirilmesi amaçlanıyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde sürdürülen proje, Kayseri'nin tarihi mirasını koruyan, esnafını gözeten ve şehrin geleceğine değer katan kapsamlı bir dönüşüm modeli olarak çalışmalarını sürdürüyor.