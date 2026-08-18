KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi tarafından yaz akşamlarını kültür, sanat ve sinemayla buluşturmak amacıyla başlatılan Açık Hava Sineması etkinliği, vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında daha önce 'Selvi Boylum Al Yazmalım' ve 'Ayla' filmlerini izleyen Talaslılar, bu kez 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmiyle buluştu.

EREN BÜLBÜL'ÜN HAYATI BEYAZ PERDEDE

Şehit Eren Bülbül'ün hayatını konu alan film, Türk Dünyası Millet Bahçesi'ndeki gösterim alanında vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Aileleri ve sevdikleriyle birlikte etkinliğe katılan Talaslılar, yaz akşamının serinliğinde yıldızların altında sinema izleme keyfi yaşadı.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen gösterime vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, açık hava sineması etkinliği Talas'ta farklı kuşakları sinema ortak paydasında buluşturdu.

BAŞKAN YALÇIN VATANDAŞLARLA BİRLİKTE İZLEDİ

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da programa katılarak vatandaşlarla birlikte filmi izledi. Gösterim öncesinde alanda bulunan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yalçın, çocuklarla ve ailelerle yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Etkinlikte konuşan Başkan Yalçın, Açık Hava Sineması'nın Talaslılardan gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Yaz akşamlarımızı hemşehrilerimizle birlikte güzel etkinliklerle değerlendiriyoruz. Selvi Boylum Al Yazmalım ile başladığımız Açık Hava Sineması etkinliğimizde Ayla'nın ardından şimdi de 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izliyoruz. Eren Bülbül'ü ve şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i rahmet ve minnetle anıyoruz' dedi.