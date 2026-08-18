İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi tarafından düzenlenen festival, 22-23 Ağustos tarihlerinde Payamlı Köyü'nde gerçekleştirilecek. İki gün boyunca sürecek festivalde halk oyunları gösterilerinden konserlere, çocuk etkinliklerinden 'En İyi Bardacık' yarışmasına kadar birbirinden renkli etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak.

Festival kapsamında vatandaşlar, Payamlı'nın Bardacık, badem, üzüm, ceviz başta olmak üzere birçok doğal ve yerel ürünlerini doğrudan üreticilerden satın alma fırsatı bulurken, köyün üretim kültürünü ve geleneklerini de yakından tanıyacak.

Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, festivalin yıllar içerisinde İzmir'in farklı ilçelerinden ve hatta şehir dışından ziyaretçileri ağırlayan önemli bir buluşmaya dönüştüğünü belirtti. Akın, 'Tüm İzmirlilerin her yıl büyük ilgi gösterdiği festivalimizi bu yıl 22-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Köylülerimizi, çiftçilerimizi, kooperatiflerimizi ve tüm üreticilerimizi destekliyoruz; bu desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Payamlı'nın bereketini, üreticimizin emeğini ve bardacığımızın eşsiz lezzetini hep birlikte paylaşmak için tüm İzmir'i bu renkli ve bir o kadar tatlı festivalimize davet ediyoruz' diye konuştu.