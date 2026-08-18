Bayram Ali Ersoy yeniden görevde, 10 üniversiteye yeni rektör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 18 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de kamu yönetiminden yükseköğretime, diplomatik temsilciliklerden bakanlıklara kadar çok sayıda önemli atama ve görev değişikliği gerçekleştirildi. ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yeniden atanırken, 10 üniversiteye yeni rektör görevlendirildi. 8 ülkenin büyükelçiliğinde değişiklik yapılırken, 11 ilin defterdarı da değişti. Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında ise görevden alma ve yeni atamalar gerçekleştirildi.

ÖSYM Başkanlığına Bayram Ali Ersoy yeniden atandı

Atama kararlarının eğitim açısından en dikkat çekici başlığı ÖSYM oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yeniden ÖSYM Başkanı olarak görevlendirildi.

Ersoy, 4 Ağustos 2022 tarihinde ÖSYM Başkanlığı görevine atanmıştı. Yeni kararla birlikte kurumun yönetimindeki devamlılık sağlanmış oldu.

Atamanın, 2026-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı gün gerçekleşmesi de dikkat çekti. Milyonlarca üniversite adayını ilgilendiren yerleştirme sürecinin hemen ardından ÖSYM'nin yönetiminde değişiklik yapılmayacağı kesinleşti.

10 üniversiteye yeni rektör

Kararlar kapsamında 10 üniversitenin rektörlüğüne yeni isimler atandı.

Yeni rektörler şöyle:

Düzce Üniversitesi: Prof. Dr. Nedim Sözbir

Prof. Dr. Nedim Sözbir Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız

Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: Prof. Dr. Emine Gümüşsoy

Prof. Dr. Emine Gümüşsoy Gebze Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Hacı Ali Mantar

Prof. Dr. Hacı Ali Mantar İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi: Prof. Dr. Behzat Orhan Aytür

Prof. Dr. Behzat Orhan Aytür İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: Prof. Dr. Hüseyin Botanlıoğlu

Prof. Dr. Hüseyin Botanlıoğlu İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Balcı

Prof. Dr. Mustafa Balcı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: Prof. Dr. Yusuf Yılmaz

Prof. Dr. Yusuf Yılmaz Sakarya Üniversitesi: Prof. Dr. Hamza Al

Prof. Dr. Hamza Al Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Ulusoy

Üniversitelerdeki yeni yönetimlerin 2026-2027 akademik yılı öncesinde göreve başlaması, akademik ve idari yapılanmalar açısından önem taşıyor.

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesine de yeni mütevelli heyet başkanı

Atama kararlarında ayrıca Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına Prof. Dr. Hüseyin Karaman getirildi.

Bu görev rektörlük atamalarından ayrı olarak gerçekleştirildi.

8 ülkenin büyükelçiliğinde değişiklik

Atama kararlarının dış politika ayağında da önemli değişiklikler yapıldı.

Kararlara göre Türkiye'nin bazı ülkelerdeki büyükelçiliklerinde yeni isimler görevlendirildi.

Yeni atamalar şöyle:

Katar: Yakup Caymazoğlu

Yakup Caymazoğlu Ürdün: Hakan Karaçay

Hakan Karaçay Kuveyt: Can Oğuz

Can Oğuz Moldova: Nazmiye Başaran

Nazmiye Başaran Cibuti: Hüseyin Özdemir

Hüseyin Özdemir Estonya: Havva Yonca Gündüz Özçeri

Havva Yonca Gündüz Özçeri Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Senem Güzel

Senem Güzel İran: Ahmet Aydın Doğan

Ahmet Aydın Doğan Botsvana: Vesime Ela Beşkardeş Karagöl

Burada dikkat çeken ayrıntı ise listede 9 büyükelçilik görevlendirmesinin bulunması. Bazı haberlerde sayı farklı verilse de karar listesindeki ülke bazlı görevlendirmeler birlikte değerlendirildiğinde Katar, Ürdün, Kuveyt, Moldova, Cibuti, Estonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İran ve Botsvana olmak üzere 9 ülke görülüyor.

Ayrıca Cibuti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ile Uruguay Büyükelçisi Tunca Özçuhadar merkeze alındı.

11 ilin defterdarı değişti

Atama kararlarının önemli başlıklarından biri de Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki defterdarlıklar oldu.

11 ilde yeni defterdarlar görevlendirildi.

Yeni defterdarlar

Aksaray: Naci Günaydın

Naci Günaydın Artvin: Mustafa Aydın

Mustafa Aydın Balıkesir: Serkan Mehmet Ersoy

Serkan Mehmet Ersoy Çankırı: Hasan Aydınoğlu

Hasan Aydınoğlu Hakkâri: Mesut Çalışır

Mesut Çalışır Mardin: Şahin Demirci

Şahin Demirci Muğla: İlhan Akçay

İlhan Akçay Sakarya: Ayhan Yaman

Ayhan Yaman Siirt: Yusuf İpekçi

Yusuf İpekçi Şırnak: Hasan Öztaş

Hasan Öztaş Van: Ali Gündoğdu

Bazı atamalar mevcut defterdarların farklı illerde görevlendirilmesi şeklinde gerçekleştirildi. Örneğin Muğla'ya Sakarya Defterdarı İlhan Akçay, Sakarya'ya ise Balıkesir Defterdarı Ayhan Yaman getirildi.

İçişleri Bakanlığında üç kritik görevlendirme

İçişleri Bakanlığı bünyesinde de üst düzey görev değişiklikleri yapıldı.

Buna göre;

Strateji Geliştirme Başkanlığına Mehmet Parlak,

İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığına Eyüp Özdemir,

Kaçakçılık İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığına ise Hüseyin Tekin getirildi.

Mehmet Parlak'ın daha önce İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı görevinde, Eyüp Özdemir'in ise İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında yeni isimler

Hazine ve Maliye Bakanlığında da çeşitli üst düzey görevlendirmeler gerçekleştirildi.

Personel Genel Müdür Yardımcılığına Sabire Firdes Terzi,

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına Kemaleddin Metin,

Gelir İdaresi Daire Başkanlığına Hasan Şahin atandı.

Ayrıca Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliğine Hüseyin Azili getirildi.

Personel Genel Müdür Yardımcısı Bekir Sıddık Adıbelli ise görevden alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev değişimi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Fatma Yiğiter Kara atandı.

Aynı karar kapsamında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Gülyurt ile Rize İl Müdürü Hüseyin Güçlü görevden alındı.

SGK ve TOKİ'de yeni görevlendirmeler

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığına Engin Akyol getirildi.

TOKİ Başkan Yardımcılıklarına ise Ahmet Kutluğ Gayretli ve Abdulvahap Afşin atandı.

TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk ise görevden alınan isimler arasında yer aldı.

Et ve Süt Kurumu ve Adli Tıp Kurumunda atama

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Ceyhun Bozçalar getirildi.

Adli Tıp Kurumu Üçüncü İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine ise İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fehmi Mercanoğlu görevlendirildi.

Millî Eğitim ve Tarım Bakanlıklarında görevden almalar

Atama kararlarında bazı kamu kurumlarında görevden almalar da yer aldı.

Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcısı Özer Dumanlı görevden alınırken, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Güven de görevden alınan isimler arasında yer aldı.

Bunun yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TOKİ'de de çeşitli görevden almalar gerçekleştirildi.

Atama kararları hangi mevzuata dayanıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararların farklı kamu kurumları açısından ilgili mevzuata dayandırıldığı belirtildi.

Atamalarda başta 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi olmak üzere, yükseköğretim alanındaki görevler bakımından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esas alındı.

ÖSYM'den üniversitelere, diplomasiden bürokrasiye kapsamlı değişim

18 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar, yalnızca bir kurumla sınırlı olmayan geniş kapsamlı bir görev değişikliğini ortaya koydu.

Bir tarafta milyonlarca öğrencinin sınav ve yerleştirme süreçlerini yöneten ÖSYM Başkanlığına Bayram Ali Ersoy'un yeniden atanması, diğer tarafta 10 üniversitenin rektörlüklerinde değişiklik yapılması eğitim gündeminin öne çıkan başlıkları oldu.

Bunun yanında diplomatik temsilciliklerdeki görevlendirmeler, 11 ildeki defterdar değişiklikleri ve çeşitli bakanlıklar ile kamu kurumlarındaki atama ve görevden almalar da kararların kapsamını genişletti.

İşte 18 Ağustos atamalarının kısa özeti

ÖSYM Başkanı: Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy

Yeni rektör atanan üniversite: 10

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi: Mütevelli Heyet Başkanlığına Prof. Dr. Hüseyin Karaman

Büyükelçiliklerde değişiklik: 9 ülke

Defterdar değişikliği: 11 il

Bakanlık ve kamu kurumları: Çok sayıda üst düzey atama ve görevden alma

Karar: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.

Gözler yeni yönetimlerin atacağı adımlarda

Resmî Gazete'de yayımlanan kararlarla birlikte yeni görevlendirilen isimler için görev dönemi de başlamış oldu.

Özellikle üniversitelerde yeni rektörlerin akademik yıl başlamadan önce ortaya koyacağı yönetim anlayışı, öğrenciler ve akademik personel açısından yakından izlenecek.

ÖSYM açısından ise önümüzdeki dönemde YKS'nin devam eden yerleştirme süreçleri başta olmak üzere merkezi sınav takvimi yoğun biçimde devam edecek.

18 Ağustos 2026 tarihli atama kararları, eğitimden diplomasiye, maliyeden iç güvenliğe kadar devletin farklı kademelerinde önemli bir görev değişikliği dalgası oluşturdu.