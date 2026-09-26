Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 'Savunma Sanayii Dokuz Eylül Üniversitesi Buluşması'nda; savunma sanayisinin geleceği, yerli ve millî teknoloji geliştirme kapasitesi, yatırım fırsatları, nitelikli insan kaynağı ve stratejik iş birlikleri ele alındı.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), savunma sanayisinin önde gelen kurum ve kuruluşlarının yöneticilerini üniversite-sanayi iş birliklerini geliştirmek amacıyla bir araya getirdi. DEÜ ev sahipliğinde; Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma Sanayii Akademi ve SSTEK yöneticilerinin katılımıyla 'Savunma Sanayii Dokuz Eylül Üniversitesi Buluşması' gerçekleştirildi.

Teknoloji, yatırım, yetkinlik ve stratejik iş birlikleri kapsamında güncel gelişmelerin ele alındığı programın açılış konuşmalarını DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, SSTEK Genel Müdürü Suat Baylan, Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Ahmet Tolga Sayın, Savunma Sanayii Akademi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş ve DEÜ Rektör Yardımcısı, aynı zamanda Üniversitemiz Ar-Ge Direktörü Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç gerçekleştirdi.

'ÜNİVERSİTEMİZDE SAVUNMA SANAYİİNE YÖNELİK YÜKSEK BİR POTANSİYEL BULUNUYOR'

Programın açılışında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, savunma sanayisinin Üniversite açısından önemine dikkat çekerek, DEÜ'nün bu alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

SSTEK Genel Müdürü Suat Baylan ise Savunma Sanayii Başkanlığı projelerinde paydaş olarak yer aldıklarını ifade ederek, SSTEK'in temel kuruluş gerekçesinin girişimcilik olduğunu söyledi. Baylan, bugüne kadar yaklaşık 65 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Teknopark ve teknokentlerde faaliyet gösteren akademisyen şirketleri ile belirli bir teknoloji olgunluğuna ulaşmış firmaların SSTEK açısından potansiyel yatırım ve iştirak adayı olduğunu dile getiren Baylan, üniversitelerle geliştirilecek iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından SSTEK Genel Müdürü Suat Baylan, Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Ahmet Tolga Sayın ve Savunma Sanayii Akademi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş'a plaket takdim edildi.

SAVUNMA SANAYİİNE YÖNELİK İŞ BİRLİKLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Program kapsamında savunma sanayisinin geleceği, yerli ve millî teknoloji geliştirme kapasitesi, nitelikli insan kaynağı, yatırım fırsatları ve stratejik iş birlikleri değerlendirildi. Gerçekleştirilen görüşmelerde, yeni iş birliklerinin oluşturulması ve güçlü bir teknoloji altyapısının geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

SAVUNMA SANAYİİNDE İNOVASYON VE İNSAN KAYNAĞI ELE ALINDI

Program kapsamında düzenlenen panelde akademik sunumlar gerçekleştirildi. Panelde; inovatif düşünce ve girişimcilik, savunma sanayiinde sanayileşme ve yatırım fırsatları ile savunma sanayiinde yetkinlik gelişimi ve insan kaynağı başlıkları ele alındı.

Savunma sanayisi ekosisteminin farklı paydaşlarını bir araya getiren buluşma, üniversite-sanayi iş birliklerinin geliştirilmesi ve teknoloji odaklı yeni ortaklıkların oluşturulmasına yönelik görüş alışverişleriyle tamamlandı.