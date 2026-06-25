Dokuz Eylül Üniversitesi'nde düzenlenen Bilim Kafe Sohbetleri'nde yapay zekânın fizyoterapi alanına etkileri ve sağlık mesleklerinin geleceği ele alındı. Uzmanlar, teknolojinin meslekleri dönüştüreceğini ancak insan unsurunun önemini koruyacağını vurguladı.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 'Geleceğin Meslekleri' temasıyla düzenlediği Bilim Kafe Sohbetleri kapsamında üniversite adayları ve ailelerini ağırladı. 'Yapay Zekâ Çağında Fizyoterapist Olmak' başlıklı etkinlikte, sağlık alanının yükselen mesleklerinden fizyoterapistliğin teknolojiyle birlikte geçirdiği dönüşüm konuşuldu.

DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seher Özyürek ile DEÜ mezunu ve CarbonEmit Kurucusu Dev. & Fzt. Musa Can Minaz, yapay zekânın fizyoterapi uygulamalarına etkileri, mesleğin geleceği, kariyer fırsatları ve eğitim süreçleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programda konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, yapay zekânın birçok alanda dönüşüm oluşturacağını belirterek, teknolojinin insanın karar verme, duygu ve motivasyon gibi özelliklerinin yerini alamayacağını ifade etti. Başkan Yılmaz, 'Yapay zekâ insanın yerini alamaz; ancak mesleklerin dönüşümüne yön verecektir. Önemli olan teknolojiyi doğru ve bilinçli kullanabilmektir' dedi.

Etkinlikte ayrıca DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nin eğitim altyapısı ve sektör iş birlikleri hakkında bilgiler paylaşılırken, öğrencilerin geleceğin meslekleri ve kariyer olanakları konusunda bilinçlenmesine katkı sağlandı.

YÖK'ün Bilim İletişimi Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin, üniversite adaylarını geleceğin iş dünyasına hazırlamak ve yükselen meslek alanları hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.