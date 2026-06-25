Dokuz Eylül Üniversitesi, uluslararası yükseköğretim alanının en saygın derecelendirme kuruluşları arasında yer alan Times Higher Education tarafından açıklanan 2026 Etki Sıralamalarında (Impact Rankings) elde ettiği sonuçlarla küresel ölçekteki yükselişini sürdürdü.

İZMİR (İGFA) - Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) doğrultusunda üniversitelerin eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve kurumsal uygulamalar alanındaki performanslarını değerlendiren sıralamada Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), birçok başlıkta dikkat çekici sonuçlara imza attı.

DEÜ; 'Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam' (SDG 3) ile 'Karasal Yaşam' (SDG 15) kategorilerinde önceki yıllara göre yükseliş gösterirken, 'Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı' (SDG 9) alanında dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında yer alma başarısı gösterdi. Üniversitenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik yürüttüğü bilimsel çalışmalar, araştırma projeleri, toplumsal fayda odaklı uygulamaları ve uluslararası iş birlikleri, sıralamadaki başarının temel unsurları arasında yer aldı.

Eğitim-öğretim faaliyetlerini araştırma ve yenilikçilik kültürüyle bütünleştiren Dokuz Eylül Üniversitesi, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını yalnızca akademik çalışmalarla sınırlı tutmayarak çevresel, sosyal ve ekonomik alanlarda geliştirdiği projelerle de uluslararası görünürlüğünü artırmayı sürdürüyor. Üniversite, özellikle sağlık bilimleri, çevre çalışmaları, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik alanlarında ortaya koyduğu performansla küresel ölçekte rekabet gücünü her geçen yıl daha da artırıyor.

'DAHA İYİSİNİ HEDEFLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, uluslararası sıralamalarda elde edilen başarıların üniversitenin bilimsel üretim kapasitesinin, araştırma altyapısının ve toplumsal katkı anlayışının somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

Dokuz Eylül Üniversitesinin uluslararası alanda her zaman daha iyisini hedeflemesi gerektiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, 'Bu başarıda emeği bulunan tüm akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza, öğrencilerimize ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Üniversitemizin sahip olduğu bilimsel birikim, güçlü araştırma altyapısı ve nitelikli insan kaynağı ile uluslararası sıralamalardaki konumunu daha da ileri taşıyacağına inanıyorum. Türkiye'nin yükseköğretim vizyonuna katkı sunmaya, bilim üretmeye ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda topluma değer katmaya kararlılıkla devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.