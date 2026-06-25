Bursa'da Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede yürütülen 'Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri' (HOBA) kapsamında çeşitli sosyal projelerde derece elde eden öğrenciler ile bu projelerin öğrencilere ulaşmasında özveriyle görev yapan öğretmenleri, düzenlenen kahvaltı programında bir araya getirdi.

BURSA (İGFA) - Çocukların okul içi ve okul dışı etkinliklerle sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması, özgüvenli ve yetkin bireyler olarak yetişmesi amacıyla hayata geçirilen HOBA Projesi kapsamında öğrenciler; futbol, atletizm, sürat koşuları, uzun atlama, yüzme ve gülle atma gibi branşlarda yıl boyunca düzenlenen etkinliklerde kıyasıya mücadele etti. Proje sürecinde görev alan öğretmenler ile başarı elde eden öğrenciler, Sukaypark'ta düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Etkinlik öncesinde, sporun önemine dikkat çekmek amacıyla yaklaşık 30 dakikalık bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezen'in öncülüğünde düzenlenen motivasyon buluşmasında, öğretmenler ve öğrenciler hem yılın yorgunluğunu attı hem de elde ettikleri başarıları birlikte kutladı.

Öğrenci ve öğretmenlerin HOBA faaliyetleri kapsamında yıl boyunca birçok branşta büyük emek verdiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Artık hepimiz biliyoruz ki eğitim yalnızca ders çalışmaktan ibaret değildir. Sosyal aktiviteler, spor, kültür ve sanat çalışmaları da gençlerimizin gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Kendimizi her alanda geliştirmemiz, geleceğe daha güçlü hazırlanmamız gerekiyor. Bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan başta Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğe her yönüyle hazırlanması büyük önem taşıyor. Bizler, bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz okullarımız önümüzdeki hafta başlıyor. Yüzme havuzlarımızda, halı sahalarımızda ve kapalı spor salonlarımızda yaz boyunca yaklaşık 5 bin gencimize spor, eğitim ve sosyal gelişim alanlarında destek vereceğiz. Ayrıca mahallelerimizde kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyecek, kadınlarımıza ve gençlerimize yönelik çeşitli programlar gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizin bu etkinliklerden faydalanmasını tavsiye ediyor, yaz dönemini en verimli şekilde değerlendirmelerini diliyorum.' diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZE GENÇ KAFE VE SOSYAL TESİSLERİMİZDE İNDİRİM YAPACAĞIZ'

Öğrencilere karne hediyesi olarak indirimler yapacaklarını aktaran Başkan Aydın, 'Sukaypark tesislerinde karne hediyesi olarak su kaydırağından yararlanmak isteyenlere yüzde 50, diğer kafeteryalarımızda ve Genç Kafelerimizde de öğrencilerimize yüzde 20 indirim yapacağız. Amacımız, yerel yönetim olarak Osmangazi Belediyesi'nin halkın her kesimiyle daha çok bir arada olması ve onlara elimizden gelen katkıyı sunmasıdır. Bu proje onlardan bir tanesiydi. Yıl boyunca sürdü, final müsabakalarına bizler de katıldık. Bugün de bunun kutlaması diyebileceğimiz bir kahvaltıda bir aradayız. İnşallah önümüzdeki yıl daha güzel etkinliklerde yine birlikte olacağız. Biz öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve okullarımızın yanındayız. Elimizdeki imkanları sonuna kadar seferber etmeye hazırız. Öğrencilerimiz yarın karnelerini alacak. Kendilerine şimdiden güzel bir yaz tatili diliyorum. Ama boş geçirerek değil; dinlenin, eğlenin ve keyfini çıkarın. Ancak mutlaka kendinizi geliştirin, okuyun, spor yapın. Kendinizi hayata hazırlayacak becerilere ve ilgi alanlarınıza şimdiden yönelin' diye konuştu.

Yıl boyunca çalıştıklarını belirten Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezen de, 'Okulumuzu, ilçemizi ve ilimizi temsilen farklı çalışmalar yaptık. Normal eğitim hayatımızın dışında fark oluşturan yarışmalarda çocuklarımız bir alanda başarı elde etti. Öğretmen ve öğrencilerimizi bir arada görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bir yıl boyunca çalışıp yoruldular. Biz de yıl sonunda düzenlenen organizasyonla bu yükü beraber bölelim istedik. Güzel bir mekanda bir araya geldik. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi yine bize yaptığımız çalışmalarda destek oldu' açıklamalarında bulundu.

Programa katılan öğrenciler ise yıl boyunca 'Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri' (HOBA) Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerde yer almaktan ve yıl sonunda düzenlenen bu anlamlı organizasyonda bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarının altını çizdi.