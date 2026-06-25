Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi'nin özel öğrencileri, Aşure Günü'nde mutfağa girerek kendi elleriyle aşure pişirdi. Sevgiyle hazırladıkları aşureleri aileleri, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaşan çocuklar, Aşure Günü'nün tüm güzelliklerini hem kendileri yaşadı hem de etkinliğe katılanlara yaşattı.

KONYA (İGFA) - Konya'da Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, Muharrem ayının manevi atmosferini yansıtan anlamlı ve renkli bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. 10 Muharrem Aşure Günü dolayısıyla mutfağa giren özel öğrenciler, aşçı önlüklerini giyerek kendi elleriyle aşure hazırladı.

Birlik, beraberlik, paylaşma ve bereketin simgesi olan aşureyi büyük bir heyecanla pişiren çocuklar, ortaya çıkan lezzeti sevdikleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. DOSD Meram'ın neşeli mutfağında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde aşure için gerekli malzemeleri hazırladı. Tencerelerde kaynayan aşureyi dikkatle takip eden özel çocuklar, pişirme sürecinin ardından kaselere doldurdukları aşureleri özenle süsledi. Her biri kendi emeğini ve sevgisini kattığı aşureleri önce tattı, ardından arkadaşlarına, öğretmenlerine, ailelerine ve merkezin komşularına ikram etti.

ETKİNLİK DUYGU DOLU ANLARA SAHNE OLDU

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocukların heyecanı ve mutluluğu yüzlerinden okunurken, ortaya çıkan tablo hem duygu dolu anların yaşanmasına hem de Aşure Günü'nün ruhunun en güzel şekilde hissedilmesine vesile oldu. Etkinliğe, DOSD Meram Yönetim Kurulu Üyeleri Hümeyra Saçkesen ve Fatih Çöğen ile Meram Belediyesi Başkan Yardımcı Ahmet Şenyiğit de katılarak özel çocukların mutluluğuna ortak oldu. Çocuklarla yakından ilgilenen Şenyiğit ve Saçkesen, onların hazırladığı aşurelerden tadarak bu özel güne anlam kattı. Öğrencilerin aileleri ve öğretmenleri de etkinlik boyunca çocukları yalnız bırakmayarak heyecanlarına ortak oldu.