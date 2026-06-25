Milli Eğitim Bakanlığı, yurt içi ve yurt dışındaki okullar arasındaki iş birliklerini güçlendirmek amacıyla 'Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması Genelgesi'ni yayımladı. Yeni düzenlemeyle başvuru, onay, izleme ve raporlama süreçleri dijital sistem üzerinden yürütülecek.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uluslararası eğitim iş birliklerini daha etkin ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması Genelgesi yayımladı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre genelge ile Bakanlığa bağlı yurt içindeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile yurt dışında aynı seviyede ve tercihen aynı türde eğitim veren kurumlar arasında yürütülen kardeş okul çalışmalarının koordinasyonunun güçlendirilmesi, bürokratik süreçlerin azaltılması ve izleme-değerlendirme mekanizmalarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Yeni düzenleme kapsamında uygulamada görev alan kurumların yetki ve sorumlulukları yeniden belirlendi. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, il millî eğitim müdürlükleri ve yurt dışı temsilciliklerinin görev alanları netleştirilirken, il millî eğitim müdürlükleri bünyesinde oluşturulan il koordinasyon kurulları kaldırıldı.

Bu değişiklikle süreçlerin merkez ve taşra teşkilatı arasında daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

BAŞVURU VE TAKİP İŞLEMLERİ DİJİTAL SİSTEMDEN YAPILACAK

Genelge kapsamında kardeş okul süreçlerinin tamamı Bakanlığın bilişim altyapısında oluşturulan 'Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması Modülü' üzerinden yürütülecek.

Başvuru, değerlendirme, onay, izleme ve raporlama işlemleri dijital ortamda takip edilecek. Bilgi formları, protokoller ve diğer belgelerin elektronik sistem üzerinden yürütülmesiyle yazışma süreçlerinin hızlandırılması ve bürokratik işlemlerin azaltılması hedefleniyor.

Yeni uygulamayla kardeş okullar arasında yüz yüze ve çevrim içi ortak projelerin geliştirilmesi, eğitim alanındaki iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve kültürler arası etkileşimin artırılması teşvik edilecek. Ayrıca MEB ile Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı arasında kurulacak kardeş okul ilişkilerine yönelik süreçler de yeniden düzenlendi.

Genelgeyle birlikte kardeş okul faaliyetlerinin etkili şekilde takip edilmesi için yeni bir değerlendirme sistemi oluşturulacak. Okul ziyaretleri, çevrim içi etkinlikler, anketler ve faaliyet raporları dijital modül üzerinden kayıt altına alınacak. Böylece uygulamaların sonuçları düzenli olarak değerlendirilecek ve sürdürülebilir bir takip mekanizması oluşturulacak.

Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması'nın işleyişi, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili birimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantılarla da takip edilecek.