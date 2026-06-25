İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri'nde eğitim gören minikler karnelerini alarak yaz tatiline merhaba dedi. Karne törenlerinde sevinç dolu anlar yaşanırken, öğrenciler hatıra fotoğraflarıyla bu özel günü ölümsüzleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kreş Müdürlüğüne bağlı Çınar Çocuk Evleri'nde eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte karne heyecanı yaşandı. Minik öğrenciler, yıl boyunca gösterdikleri emeklerin karşılığını alırken karne günü renkli ve duygusal anlara sahne oldu. Yeşilova Çınar Çocuk Evi, Tüysüzler Canan Dağdeviren Çınar Çocuk Evi, Tepeköy Şehit Polis Şeyda Yılmaz Çınar Çocuk Evi, Şirintepe Havva Kolaylı Çınar Çocuk Evi ve Erenler İsmail Hakkı Toker Çınar Çocuk Evi'nde düzenlenen karne törenlerinde öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Karne törenlerine İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi ile Kreş Müdürü Yasemin Şen Tüylü katıldı. Çocuklar karne almanın sevincini yaşarken, öğretmenleri de yıl boyunca gösterdikleri gelişim ve başarılarından dolayı öğrencilerini tebrik etti. Karne dağıtımının ardından öğrenciler arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliklerde çocuklar hem karne sevincini hem de yaz tatiline başlamanın heyecanını yaşadı.