Dokuz Eylül Üniversitesi heyeti, Endonezya'da düzenlenen Global Sustainable Development Congress 2026'ya katılarak sürdürülebilir kalkınma, araştırma ve yükseköğretimde toplumsal etki alanlarında uluslararası paydaşlarla bir araya geldi.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), uluslararasılaşma stratejisi doğrultusunda küresel ölçekteki akademik ve kurumsal iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın tensipleriyle oluşturulan üniversite heyeti, Endonezya'da gerçekleştirilen ve dünyanın farklı bölgelerinden yükseköğretim kurumları ile sektör temsilcilerini buluşturan Global Sustainable Development Congress 2026 programına katılım sağladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Ayol ve Toplumsal Katkı Koordinatörü Prof. Dr. Nebiye Konuk Kandemir'den oluşan DEÜ heyeti, kongre süresince sürdürülebilir kalkınma hedefleri, yükseköğretimde toplumsal etki, araştırma kapasitesinin geliştirilmesi, yenilikçilik ve uluslararası iş birlikleri başlıklarında düzenlenen oturumları takip etti. Heyet ayrıca çeşitli ülkelerden üniversite temsilcileri, araştırma kuruluşları, kamu kurumları ve özel sektör paydaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirerek ortak çalışma alanlarını değerlendirdi.

YENİ İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Kongre kapsamında yapılan temaslarda; ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi, uluslararası fon kaynaklarından yararlanılması, akademik yayın ve bilimsel üretim kapasitesinin artırılması, öğrenci ve akademisyen değişim programlarının genişletilmesi ile kurumsal iş birliği olanakları ele alındı. Görüşmelerde, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunacak çok paydaşlı proje modelleri ve disiplinler arası araştırma çalışmaları üzerinde de duruldu.

DEÜ heyeti, farklı coğrafyalardan yükseköğretim kurumlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımında bulunurken, üniversitenin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında yürüttüğü çalışmaları da uluslararası katılımcılarla paylaştı. Gerçekleştirilen görüşmelerin, üniversitenin küresel akademik ağ içerisindeki görünürlüğünün artırılmasına ve yeni ortaklıkların geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.