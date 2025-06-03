Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bu yıl 2’ncisini düzenlediği Uluslararası Hafta (2nd International Week) etkinliğinde Avrupa’nın 9 farklı ülkesinden gelen akademisyen ve yöneticileri ağırladı.İZMİR (İGFA) - DEÜ tarafından yükseköğretimde uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen akademik ve kültürel temaslar ivme kazanarak devam ediyor. Avrupa’nın dokuz farklı ülkesinden gelen akademisyen ve yöneticiler, 2. Uluslararası Hafta (2nd International Week) etkinliğinde bir araya geldi. Beş gün boyunca süren etkinlik, yüzeysel temasların ötesine geçerek kültürlerarası anlayışı pekiştiren, Erasmus+ ve araştırma iş birliklerini geliştiren, ortak gelecek planlarının şekillendiği bir platforma dönüştü.

Almanya, Polonya, Çekya, Litvanya, Romanya, Slovakya, Macaristan, İtalya ve İspanya gibi 9 farklı ülkeden 16 üniversiteyi temsilen gelen konuklar hem bilimsel içerikli oturumlara katıldı hem de Türk kültürünü yerinde deneyimledi. Etkinlik, DEÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörlüğünün organizasyonunda, üniversitenin farklı birimleri ve fakültelerinin katkılarıyla başarıyla tamamlandı. 2. Uluslararası Hafta (2nd International Week), Dokuz Eylül Üniversitesinin küresel akademik ağını güçlendirme yönündeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

DEÜ’DEN ULUSLARARASILAŞMA HEDEFİNDE GÜÇLÜ ADIM

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, “Uluslararası iş birlikleriyle üniversitemizin akademik görünürlüğünü artırmayı, aynı zamanda kültürel etkileşimle ortak bir geleceğe katkı sunmayı amaçlıyoruz,” dedi. Uluslararasılaşmayı yalnızca öğrenci değişimiyle sınırlı görmediklerini belirten Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, konuşmasını, “Bilgi üretiminde ortaklık, kültürlerarası anlayışın gelişmesi ve araştırma alanında sürdürülebilir iş birlikleri, stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu etkinlikte attığımız adımlar, yalnızca bugün değil, gelecekteki ortak projelerin ve ortak aklın da temellerini atmaktadır,” ifadeleriyle sürdürdü.

ERASMUS+ PROJELERİ ZEMİNİNDE GELECEĞE DÖNÜK İŞ BİRLİKLERİ

Etkinlikte küresel ölçekte yükseköğretim, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık gibi temalar öne çıktı. DEÜ’nün ev sahipliğindeki atölye çalışmalarında “Uluslararasılaşma Uygulamaları” ve “Yükseköğretimde İkiz Dönüşüm” gibi konular etrafında yürütülen tartışmalar, bu dönüşümün çok uluslu düzeyde nasıl yönlendirilebileceğine dair kolektif bir irade ortaya koydu. Erasmus+ projeleri için ortaklık zemini oluşturulurken, geleceğe dönük iş birlikleri de somutlaştırıldı.

İZMİR’İN KÜLTÜREL KİMLİĞİ İLE DEÜ’NÜN AKADEMİK GÜCÜ BULUŞTU

Etkinliğin bir diğer dikkat çeken yönü ise İzmir’in tarihi ve kültürel belleğinin etkinliğin ruhuna entegre edilmesiydi. Katılımcılar, şehir turundan DEÜ Merkez Kampüs ziyaretine, Tarihî Asansör’den Efes Antik Kenti’ne uzanan gezi programlarında sadece bir şehirle değil, bir medeniyetle buluştu. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bu kültürel temasları bir “tanıtım” olarak değil, akademik diplomasiye katkı sunan stratejik bir bileşen olarak yapılandırdı.

Uluslararası Hafta’nın sonunda, katılımcı üniversitelerle gelecekteki ortak projelere dair ilk temaslar kurulurken, DEÜ’nün akademik çekim merkezi olma iddiası bir kez daha somutlaştı. Bu etkinlik, aynı zamanda üniversitenin “Türkiye'den dünyaya açılan bilim köprüsü” olma yolculuğunda önemli bir eşik olarak kayıtlara geçti.