Üniversite sınavına hazırlanan adaylar, Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği gençlik kampında buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Belediyenin hazırlık kurslarından eğitim alan gençler, YKS Gençlik Kampı’yla hem moral depoladılar, hem de akıllarından geçen sorulara cevaplar buldular.

Beylikdüzü Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencileri bu yıl da unutmadı ve adaylara özel bir motivasyon kampı düzenledi. İki gün boyunca, iki grup halinde Cumhuriyet Doğa ve İzcilik Kampı’nda ağırlanan öğrenciler; ormanın içinde müzik, çeşitli ikramlar ve aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi. Eğitim danışmanı Göksel Gökçe ve uzman psikolog Tuğçe Seçkin Esmeray da kampa katılarak sınav stresiyle mücadele eden gençlerin sorularını yanıtladı.

EĞİTİM DANIŞMANI GÖKSEL GÖKÇE: TYT SÜREYİ, AYT BİLGİYİ ÖLÇÜYOR

Üniversite sınavının ilk basamağı olan TYT’nin süreyi, ikinci basamağı olan AYT’nin ise bilgiyi ölçtüğünü hatırlatan Göksel Gökçe; YKS’yi kolaylaştıran stratejileri ve sınavın püf noktalarını anlattı. Adaylara bölüm tercihleri konusunda tavsiyelerde bulunan Gökçe, bir öğrencinin sorusu üzerine şunları söyledi: “Son yıllarda hukuk ve psikoloji bölümlerine rağbet arttı. Ancak şunu bilmekte fayda var ki, klinik psikolog olmak için yüksek lisans eğitimini de tamamlamanız gerekiyor. Ayrıca yapay zeka uygulamaları geliştikçe hukuk alanında kariyer planlayanların işleri zorlaştıracaktır.”

PSİKOLOG TUĞÇE SEÇKİN ESMERAY: SOSYAL BAĞLAM DEVAMLILIĞI ÇOK ÖNEMLİ

Doğru yönetilebilirse kaygı ve stresin başarıya dönüştürülebileceğini vurgulayan Tuğçe Seçkin Esmeray ise sınava günler kala sosyal ilişkilerin ve motivasyonun önemine dikkat çekti. “Sosyal bağlam devamlılığı çok önemli” diyen uzman psikolog “Ailenize ve arkadaşlarınıza da vakit ayırın. Tabii uyku, beslenme ve egzersiz de önemli. Sınav günü fazla aç ya da fazla tok olmamalısınız. Yumurta ve ceviz ile hafif bir kahvaltıyı öneriyoruz. Mesela o gün salona erken gitmek, orayı gezmek, mekana alışmak stresinizi azaltacaktır” yorumunu yaptı.