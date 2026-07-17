Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği, 'Ders Arası Çocuk Öğrenme Programı'nın 2'inci haftası sona erdi. 'Toprağın izinde' temasıyla gerçekleştirilen programda Kızılcıklı ve Demirci mahallesinden gelen çocuklar, edebiyat, fotoğraf, mimarlık atölyeleriyle öğrendi, yeni yerler keşfetti.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin, çocuklara yönelik tatil etkinlikleri sürüyor. 'Ders Arası Çocuk Öğrenme Programı' kapsamında 9-12 yaş grubuna yönelik olarak hazırlanan atölye ve gezilerle çocuklar yeni şeyler öğreniyor.

Programın ikinci haftasında Kızılcıklı ve Demirci mahallelerinden gelen çocuklar, 3 gün boyunca 'Toprağın izinde' temasıyla gerçekleştirilen atölyelere katıldılar, doğayı keşfettiler. İlk gün Ürünlü Kent Bostanları'nda bitkileri yakından tanıyan minikler, doğa ile iç içe gün geçirdi.

Pancar Deposu'nda ise çocuklar; felsefe-drama, edebiyat-drama, ritim, temel fotoğraf eğitimi, doğal mürekkep üretimi ve mimarlık atölyelerine katıldı.

Minik öğrenciler son gün ise İznik'e giderek, tarihi bir rotada yolculuk yaptı. Arkeolojiye dair merak ettiklerine cevap bulan çocuklar, yeni yerler de gördü.

Program farklı mahallelerden gelecek çocuklarla, 29 Temmuz tarihine kadar devam edecek.