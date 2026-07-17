Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin teknoloji alanında kendilerini geliştirmeleri amacıyla hayata geçirilen Akademi Manisa, ücretsiz eğitim programlarıyla kapılarını açıyor.

MANİSA (İGFA) - İlk etapta 15-24 yaş grubuna yönelik 'Unity ile 2D Oyun Geliştirme Atölyesi' 3 Ağustos Pazartesi, 10-14 yaş grubuna yönelik 'Minecraft ile Algoritmaya Giriş' eğitimi ise 4 Ağustos Salı günü başlayacak.

Tamamı ücretsiz gerçekleştirilecek eğitimlerde çocuklar ve gençler algoritma, yazılım ve oyun geliştirme alanlarında teorik bilgilerini uygulamalı çalışmalarla pekiştirme fırsatı bulacak.

Dört hafta sürecek Unity ile 2D Oyun Geliştirme Atölyesi kapsamında katılımcılar Unity oyun motorunu kullanarak C# programlama, oyun tasarımı, fizik sistemi, kullanıcı arayüzü ve sahne yönetimi gibi konularda uygulamalı eğitim alacak. Program, 10'ar kişilik 4 grup halinde gerçekleştirilecek.

Minecraft ile Algoritmaya Giriş eğitimi ise 10-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik düzenlenecek. Blok tabanlı kodlama etkinlikleriyle algoritmik düşünme ve problem çözme becerileri kazandırılacak, programın sonunda öğrenciler mBlock platformunda kendi Minecraft temalı oyunlarını geliştirecek. Eğitimler 25'er kişilik 4 grup halinde yapılacak.

Akademi Manisa'daki tüm eğitimler ücretsiz olarak sunulurken, başvuru ve eğitim süreçleri Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Üzüm' mobil uygulaması 'Akademi Manisa' modülü üzerinden yürütülecek. Katılımcılar uygulama üzerinden kayıt yaptırabilecek, ders programlarını takip edebilecek ve eğitimlerle ilgili tüm duyurulara ulaşabilecek. Eğitimlere ilişkin detaylı bilgi almak isteyenlerin, Yarhasanlar Mahallesi İbrahim Gökçen Bulvarı No: 52/A Şehzadeler/Manisa adresinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi yanında hizmet veren Akademi Manisa'ya da gidebilecekleri belirtildi.