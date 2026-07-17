Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, LGS tercih döneminde öğrencilerin doğru okul seçimi yapabilmesi için il genelinde kapsamlı tercih danışmanlığı hizmeti başlattı. 387 okulda yüz yüze, 46 okulda ise çevrim içi danışmanlık desteği sunuluyor.

BURSA (İGFA) - Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih döneminin başlamasıyla birlikte Bursa'da öğrenciler ve veliler için tercih danışmanlığı çalışmaları hayata geçirildi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin ilgi, yetenek ve hedeflerine uygun okul tercihleri yapabilmeleri amacıyla il genelinde geniş kapsamlı bir danışmanlık ağı oluşturulduğu belirtildi.

Bu kapsamda 387 okul ve kurumda yüz yüze tercih danışmanlığı, 46 okulda ise çevrim içi tercih danışmanlığı hizmeti veriliyor. Tercih sürecinde erişilebilirliği artırmak amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde 29 ek danışmanlık noktası da oluşturuldu. Öğrenci ve velilere daha nitelikli destek sunulması amacıyla toplam 470 tercih danışmanlığı komisyonu kuruldu. Alanında uzman eğitimcilerden oluşan ekipler, tercih dönemi boyunca öğrencilerin doğru ve bilinçli kararlar almasına rehberlik edecek.