Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim 9. sınıf İngilizce dersine yönelik etkileşimli dijital içerikleri Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) erişime açtı. Yeni içeriklerle öğrencilerin İngilizceyi daha aktif ve deneyimleyerek öğrenmesi hedefleniyor.

ANKARA (İGFA) - Ortaöğretim 9. sınıf öğrencileri için hazırlanan İngilizce ders içerikleri EBA platformunda yayımlandı.

Yeni eğitim dönemine yönelik hazırlanan içerikler; etkileşimli etkinlikler, videolar, dinleme çalışmaları, oyunlaştırılmış uygulamalar ve gerçek yaşamla bağlantılı görevlerden oluşuyor.

Öğrencilerin yalnızca bilgi alan değil, öğrenme sürecine aktif katılan, düşünen ve üreten bireyler olmalarını desteklemek amacıyla hazırlanan içeriklerde her ünite farklı öğrenme deneyimleriyle zenginleştirildi.

????Ortaöğretim kademesi 9. sınıf İngilizce içerikleri EBA'da!



Yeni bir okul, yeni arkadaşlıklar, yeni hedefler ve şimdi yeni bir öğrenme deneyimi!



Etkileşimli etkinlikler, videolar, dinleme çalışmaları, oyunlaştırılmış içerikler ve gerçek yaşamla bağlantı kuran görevlerle: pic.twitter.com/LxiPirSsLv — Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (@mebyegitek) July 17, 2026

EBA'daki 9. sınıf İngilizce içerikleriyle öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeleri, İngilizceyi günlük yaşamla ilişkilendirerek öğrenmeleri ve öğrenme süreçlerini daha keyifli hale getirmeleri amaçlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, dijital eğitim kaynaklarını geliştirerek öğrencilerin farklı öğrenme yöntemleriyle desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.