Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Buradaki konuşmasında, doğa bilimleri, mühendislik ve malzeme teknolojilerinin, yalnızca akademik disiplinler değil, aynı zamanda günlük yaşamımızı şekillendiren, geleceğimizi inşa eden ve sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarını oluşturan alanlar olduğunu ifade eden Bulut, "Böyle önemli konferanslar, bilim ve teknolojinin geniş spektrumunu kapsayan bir platform sunarak, bilgi alışverişi sağlama noktasında önemli rol oynar. Biz de Kırklareli Belediyesi olarak, teknolojik yeniliklerin ve bilimsel araştırmaların topluma olan katkısının farkındayız. Bu nedenle, sürdürülebilir şehircilik uygulamalarını teşvik ediyor, çevre dostu projelere öncelik veriyor ve bilim insanları ile işbirliği yaparak daha yaşanabilir bir kent yaratmayı hedefliyoruz" dedi.

Geleceğin zorluklarını aşmak ve fırsatları değerlendirmek için, bilim ve teknolojiyi rehber edinmek gerektiğini belirten Bulut, "İnanıyorum ki bu konferans, hepimize bu yolda yeni ufuklar açacak ve daha iyi bir gelecek inşa etmek için ilham verecektir. Bu önemli konferansa ev sahipliği yapan Kırklareli Üniversitesi’ne ve Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Bülent Şengörür’e, organizasyon komitesine, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.