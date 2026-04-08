İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Grup Toplantısı'nda erken seçim çağrısını yineledi. Dervişoğlu, Türkiye'nin yönetilemediğini savunarak 'Hemen seçim' talebinin gerçek bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde polis noktasına yönelik terör saldırısında yaralanan polisler için geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Dervişoğlu, 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı. Polislerin özlük hakları ve çalışma koşullarına dikkat çeken Dervişoğlu, maaşların yetersiz olduğunu ve uzun süredir çözülmeyen sorunların bulunduğunu ifade etti. Dervişoğlu, konuşmasının önemli bölümünde dış politikaya değinerek ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan sürecin bölge açısından ciddi riskler taşıdığını söyledi.

İran'daki krizin bir iç savaşa dönüşme ihtimaline dikkat çeken Dervişoğlu, bunun Türkiye açısından büyük bir güvenlik tehdidi oluşturabileceğini vurguladı.

Türkiye'de kurulması planlanan NATO karargahına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Dervişoğlu, bu yapının komuta kademesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belirleyici olması gerektiğini belirtti.

Ekonomiye ilişkin eleştirilerde de bulunan Dervişoğlu, artan enerji maliyetleri ve petrol fiyatlarının ekonomiyi olumsuz etkilediğini savundu. Hükümete enerji tasarrufu ve nakliye sektörüne destek adımları atma çağrısı yaptı. Mart ayı enflasyon verilerini de eleştiren Dervişoğlu, açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

'BİZ 'HEMEN SEÇİM' DİYORUZ AMA...'

Muhalefetteki 'ara seçim' tartışmalarına da değinen Dervişoğlu, sonuç getirmeyecek çıkışların toplumda hayal kırıklığı oluşturacağını belirterek, 'Biz 'hemen seçim' diyoruz ama bu bir siyasi gösteri değil, ülkenin ihtiyacıdır' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeme getirdiği 'ara seçim' tartışmalarına ilişkin Dervişoğlu, sonuç alınamayacak hamlelerle milletin umudunu kabartıp sonra o umutları söndürmek, doğru iş olmadığını belirtti. 'Ayakları yere basmayan çıkışlar, muhalefetin gücünü ve ağırlığını azaltır' diyen Dervişoğlu, 'Sonuç üretemeyen iddialar, sonuç getiremeyen iddialar, milletin siyasete olan güvenini de zedeler. Biz 'hemen seçim' diyoruz ama gösteri için değil, gerçek bir ihtiyaç olduğu için erken seçim talebinde bulunuyoruz. Bu ülke artık yönetilemediği için 'seçim' diyoruz. Türkiye'yi seçime götürecek yol, beyhude çıkışların değil hakikatin yoludur. Milletten hiçbir gerçek saklanmamalıdır, zaten herkes biliyor ki kral çıplaktır.' diye konuştu.

Sosyal medya düzenlemelerine yönelik eleştirilerde bulunan İYİ Parti lideri Dervişoğlu, kimlik bilgisi zorunluluğunun kişisel veri güvenliği açısından riskler barındırdığını savundu. Hobi bahçelerine yönelik düzenlemeleri de eleştiren Dervişoğlu, bu alanların vatandaş için nefes alma alanı olduğunu dile getirdi.

Konuşması sonrasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, erken seçime ilişkin tartışmalara dair, Türkiye yönetilemediği için zaman kaybetmeden seçime gidilmesi gerektiği kanaatinde olduğunu yineledi.