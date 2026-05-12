Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya parti rozeti taktı. Erdoğan, CHP yönetimine yönelik sert mesajlar verdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Toplantıda CHP'den istifa eden Burcu Köksal ile Veysel Topçu'nun AK Parti'ye katılımı da resmiyet kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından iki belediye başkanına AK Parti rozetlerini takarak, 'Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarına aramıza hoş geldiniz diyorum' ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yılına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 14 Ağustos 2001'de 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sloganıyla çıktığı yolda milletin desteğiyle kararlılıkla yürüdüğünü söyledi. CHP yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, 'İyice muvazeneyi yitiren CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Siyasi üslup kişinin aynasıdır. Karakter suikastı yapanlar, karakter fukaralarının ta kendileridir' dedi.

'MEYHANE JARGONUYLA KAPASİTE AÇIĞI KAPATILAMAZ'

CHP'nin siyaset dilini de eleştiren Erdoğan, 'Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi bırakmalı, başkalarını suçlama kurnazlığından vazgeçmelidir' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin hatalarıyla yüzleşmesi gerektiğini belirterek, 'CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi kendi yanlışlarını düzeltmeye ayırmalıdır. Şayet cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/Akparti/status/2054192128645828944

Afyonkarahisar ile ilgili birlik mesajı da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeni arkadaşlarımızla el ele verecek, tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha da gelişmesi için birlikte çalışacağız' dedi. AK Parti'nin siyaset anlayışına da vurgu yapan Erdoğan, 'Biz makamda şeref bulan değil, şerefi millete hizmet etmekte gören bir kadroyuz. Bizde kibir, böbürlenme ve millete tepeden bakma yoktur. Hizmet ve eser yarışı vardır' değerlendirmesinde bulundu. Konuşmasının sonunda 'Türkiye Yüzyılı' hedefini yineleyen Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız' mesajını verdi.