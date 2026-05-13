CHP Enez İlçe Başkanlığı tarafından bugün düzenlenen 'Genişletilmiş İlçe Toplantısı', bölge siyasetinin ağır toplarını bir araya getirdi. Seçim sonrası sürecin ve yerel gündemin değerlendirildiği toplantının ardından heyet, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç'i makamında ziyaret ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Enez İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği genişletilmiş toplantı, geçmiş dönem milletvekillerinden il başkanına kadar pek çok ismi buluşturdu. Toplantı sonrası Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç'i ziyaret eden heyet, yerel yönetim çalışmaları ve bölge siyaseti üzerine istişarelerde bulundu.

CHP Enez İlçe Teşkilatı, bölgedeki siyasi hareketliliği artıracak önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. İlçe Başkanı Hüseyin Çavuşoğlu'nun koordinesinde gerçekleşen toplantıya katılımın yoğunluğu dikkat çekti.

Toplantı ve sonrasındaki ziyaret programına; CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, geçmiş dönem Edirne Milletvekilleri Rasim Çakır, Şadan Şimşek ve Okan Gaytancıoğlu, CHP İl Genel Meclis üyeleri Şenol Kılıç ile Salih Akar ile bölge siyasetinin tanınmış ismi Mustafa Bezbaş katıldı. Heyet, toplantıda partinin gelecek stratejileri ve Enez özelindeki projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

BAŞKAN GÜNENÇ: 'DAYANIŞMAMIZ GÜÇLENEREK SÜRÜYOR'

Toplantının ardından Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç'i makamında ziyaret eden heyet, misafirperverlikleri için Günenç ve İlçe Başkanı Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Başkan Günenç, ziyaretin kendilerine güç verdiğini belirterek, 'Enez'e hizmet noktasında partimizin tüm kademeleriyle uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz.' mesajını paylaştı.