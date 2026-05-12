CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Engelliler Haftası'nda yaptığı açıklamada, EKPSS'ye girenlerin yaşadığı atama sorununa dikkat çekerek kamudaki engelli istihdam kotasının artırılmasının bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Engelliler Haftası dolayısıyla engellilerin sorun, talep ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Engelliler Haftası'nın yalnızca sembolik mesajlarla değil, somut adımlarla, güçlü sosyal politikalarla ve gerçek çözümlerle anılmasını temenni eden Yaman, engelli bireylerin istihdam, sosyal güvence, eğitim ve eşit yurttaşlık hakkı gibi temel sorunlara sahip olduğunu dile getirdi. Kamuda engelli istihdamı konusunda yıllardır ciddi bir beklenti bulunduğunu, engelli kamu personeli seçme sınavına giren binlerce yurttaşın yüksek puan almasına rağmen yeterli kadro açılmadığı için atanamadığını savunan Yaman, engelliliğin, bireyin değil, toplumun ortak sorumluluğu olduğunu dile getirerek, gerçek kapsayıcılığın, herkesin eğitimde, sağlıkta, istihdamda ve sosyal yaşamda eşit şekilde var olabildiği bir düzenle kurulabileceğini belirtti.

CHP'li Yaman, engellilerin, hak temelli sosyal politikaların güçlenmesi için mücadele edeceklerini kaydetti.