AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Sancaktepe'de belediye tarafından yıkılan anıta ilişkin yaptığı açıklamada CHP'li belediyeyi sert sözlerle eleştirdi.

ANKARA (İGFA) - AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Sancaktepe ilçesinde belediye ekipleri tarafından yıkılan Sancaktepe Anıtı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Erdem, anıtın kendisinin belediye başkanlığı döneminde inşa edildiğini belirterek yapının ilçenin simgelerinden biri olduğunu söyledi. Yıkımı 'kindarca muamele' olarak nitelendiren Erdem, CHP'li belediye yönetimini eleştirdi. Anıtın içeriğine de değinen AK Partili Erdem, yapının Selçuklu simgesi çift başlı kartal, Osmanlı tuğrası, belediye logosu ve en üstte ay yıldız figüründen oluştuğunu belirterek, bu sembollerin Sancaktepe'nin kültürel ve tarihi değerlerini temsil ettiğini ifade etti.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'i de eleştiren Milletvekili İsmail Erdem, ilçede yeterli hizmet üretilmediğini savunarak mevcut yönetimin çalışmalarını yetersiz bulduğunu dile getirdi. Erdem ayrıca belediye binası çevresindeki bazı sembollerin reklam afişleriyle kapatıldığını iddia ederek bu durumu da eleştirdi.

Sancaktepe'nin sorunlarına dikkat çeken Erdem, 'Geçmiş dönem hizmetlerini karalamakla vakit kaybedilmemeli, halka hizmet edilmelidir' ifadelerini kullandı.