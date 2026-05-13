ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Köksal'ın geçmişte CHP Grup Başkanvekilliği yaptığını anımsatan Özgür Özel, bu süreçte AK Parti'ye yönelik sert eleştirilerde bulunduğunu söyledi. Köksal'ın 'CHP'de siyaset yapma imkanım kalmadı' dediğini aktaran Özel, aralarında geçen konuşmayı da paylaştı. Özel, 'Ona sadece şunu dedim; 'Şüphen kocandansa ayrılırsın, bu parti ailen olur, sana sahip çıkar. Senin hırsız olduğuna inanmıyorum.' Bu sefer de dedim ki; 'Ey Burcu Hanım, iki yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. CHP iktidar olunca sakın gelip kapımızda yalvarma'' ifadelerini kullandı.

Sözlerinin tehdit olarak değerlendirilmesine de tepki gösteren Özel, 'Bu tehditse, daniskasını ediyorum' dedi.

CHP'nin mücadele geleneğine vurgu yapan Özgür Özel, 'CHP, teslim olanların değil, hep birlikte ayağa kalkanların partisidir. İktidara yürüyoruz' ifadelerini kullandı.