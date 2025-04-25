6 Şubat depreminin ardından bölgede iki yıldır aralıksız yardım faaliyetleri sürdüren Bülent Türker, binlerce insana umut oldu. Hollanda merkezli Altın Lale Vakfı’nın kurucusu Türker, bireysel çabaları ve gönüllü desteğiyle sessiz bir kahraman olarak anılıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Depremin ilk anından itibaren bölgeden ayrılmayan, yardımlarıyla binlerce insanın hayatına dokunan Bülent Türker, depremzedelerin gönlünde adeta bir kahraman olarak yer etti.

Hollanda merkezli Altın Lale Vakfı’nın Kurucu ve Onursal Başkanı olan Türker, iki yıldır bölgedeki yardım faaliyetlerini aktif şekilde sürdürüyor.

Şehir şehir, köy köy dolaşarak gönül bağı kurduğu bölge halkına bizzat yardımlarını ulaştıran Türker, bugüne kadar 11 ilde yardım faaliyetinde bulundu. Sadece Hatay’a 18 kez giderek tırlar dolusu bot, mont, okul çantası, kıyafet, gıda ve temizlik ürünleri, ısınma ekipmanları ve tekerlekli sandalye gibi ihtiyaçları ulaştırdı. Ayrıca sokak hayvanlarını da unutmayan Türker, mama ve yem yardımlarında bulundu.

Depremin ilk haftalarında koleksiyonundaki dünyaca ünlü futbolculara ait imzalı formaları satarak gelir elde eden Türker, bu gelirle mama dağıttı. El dokuması Atatürk Halısını satarak elde ettiği gelirle 26 depremzede çocuğa burs sağladı. Eğitimlerine katkı sunmak için yüzlerce çocuğa tablet ve laptop hediye etti.

Bu yardım organizasyonlarını yalnız gerçekleştirmeyen Türker'e gönüllü kahramanlar; Ebru Burgeç, Barış Akdemir, Vedat Kement, Şıh Mehmet Doğru, Etem Askere, Uğur Güleç, Ayşe Ataç ve Altın Lale gönüllü ekibi de eşlik ederek, büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Uluslararası alanda da takdir edilen Türker, 2001 yılında Hollanda Kraliçesi tarafından “Şövalye Liyakat Madalyası” ile ödüllendirildi. 2005 yılında ise Hollanda halkının oylarıyla “40 Yılın En İyi Kalpli İnsanı” seçildi.

“Hayatımı iyiliğe ve yardıma adadım” diyen Bülent Türker, 40 yılı aşkın süredir sosyal sorumluluk projelerine öncülük ettiğini belirterek, depremzede çocukların geleceği için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini, Altın Lale Vakfı olarak yaraları sarmak için durmaksızın çalışacaklarının mesajını verdi.