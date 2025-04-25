Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İnhisar ilçesinde bulunan ve bölge tarımı için büyük önem taşıyan Samrı Barajı’nda incelemelerde bulundu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 2025 yılı itibarıyla 2 bin 770 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak olan Samrı Barajı, bin 442 milyon metreküp su kapasitesiyle İnhisar’a can suyu olacak.

Yetkililerden barajın mevcut durumu ve sulama altyapısına dair bilgi alan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, tarımın desteklenmesi ve suyun verimli kullanılması adına yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Vali Aygöl, Samrı Barajı’nın hem tarımsal üretimi artıracağını hem de bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.