Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde 49 bin 56 iş yeri ve konutu bugün hak sahiplerine teslim edeceklerini duyurdu. Azerbaycan’ın desteğiyle inşa edilen Azerbaycan Mahallesi’ndeki konutların da yer aldığı teslim töreni, 19 Haziran 2025 saat 15.30’da Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek. Böylece toplam teslim edilen konut sayısı 250 bine ulaştı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Haziran 2025’te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarında önemli bir eşik aşıldığını açıkladı.

“Birlikte Güçlü Yarınlara” temasıyla düzenlenecek törende, aralarında Azerbaycan’ın katkılarıyla hayata geçirilen Azerbaycan Mahallesi’ndeki konutların da bulunduğu 49 bin 56 iş yeri ve konut hak sahiplerine teslim edilecek.

“Böylece teslim ettiğimiz toplam konut sayısını 250 bine yükseltiyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrası inşa edilen 206 bin 97 konut, 4 bin 838 iş yeri ve 39 bin 701 köy eviyle toplam 250 bin 636 yeni yuva ve iş yerinin tamamlandığını vurguladı.

Bugün deprem bölgemizde, aralarında Can Azerbaycan’ın desteğiyle hayata geçirilen Azerbaycan Mahallemizdeki konutların da yer aldığı 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. ???????????????? Böylece teslim ettiğimiz toplam konut sayısını 250 bine yükseltiyoruz. pic.twitter.com/UUhfQs2QLH — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 19, 2025

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de katılması bekleniyor.