Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçen iki yıl boyunca Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki toparlanma süreci hızla devam ediyor. Bölgedeki ticaretin dijitalleşme yönündeki dönüşümü, önemli bir ekonomik kalkınma unsuru haline gelirken, e-ticaret alanındaki katılım oranı 4 kat arttı.İSTANBUL (İGFA) - İki yıl önce tüm Türkiye’nin yasa boğulduğu 6 Şubat depreminin ardından, 2024 yılı itibarıyla Güneydoğu Anadolu, en az sipariş verilen bölgelerden biri olsa da, bölgedeki işletmelerin e-ticarete yönelimi dikkate değer bir artış gösterdi. Özellikle temel gıda sektörü, e-ticarette en yüksek satış hacmine ulaşan ilk 10 sektör arasında zirveye yerleşti. Bölgenin organik tarım potansiyeli, bu süreçte önemli bir katkı sağlarken, işletmeler dijital platformlara daha fazla adapte olmaya başladı.

Deprem bölgesindeki küçük ve orta ölçekli işletmeler, geleneksel satış yöntemlerinin ötesine geçerek dijitalleşmeye yönelik adımlar atıyor. Online satış kanallarını etkin bir şekilde kullanan işletmeler, hem yerel hem de ulusal pazarlara açılma fırsatları yakalıyor. Bu dönüşüm sürecinde, özellikle teknoloji altyapısı ve e-ticaret çözümleri sağlayan firmaların sunduğu destekler büyük rol oynuyor.

E-ticaretin bölgenin yeniden yapılanma sürecinde ekonomik kalkınmayı hızlandıran en önemli unsurlardan biri olduğunu belirten IdeaSoft CEO'su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, “Dijital platformlarda daha görünür hale gelen yerel üreticiler, bölgedeki ticari hareketliliği artırarak ekonomik canlılık sağlıyor.

Bu önemli gelişme, sadece bölge ekonomisinin toparlanmasına değil, aynı zamanda Türkiye’nin dijitalleşme sürecine de önemli katkılar sunuyor. Bölgedeki e-ticaretin büyümesi, tüm ülke genelinde örnek teşkil edecek bir dönüşüm hikayesi olarak öne çıkıyor. IdeaSoft’un bölgedeki işletmelere sunduğu çözümler ve rehberlik, girişimciler için bu dönüşüm sürecini daha kolay hale getiriyor.” şeklinde konuştu.