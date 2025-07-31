Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kritik su seviyesi olan 29.90 metrenin altına gerileyen Sapanca Gölü için acil eylem planını devreye alıyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, “Kıyıdan 15-20 metre çekilme, kuruyan dere yatakları ve kaybolan binlerce metreküp su, bu şehrin geleceği için kaygılanan herkes için su tasarrufunu zorunlu hale getirmiştir. Sapanca Gölü’nün kuraklıkla yok olmasına izin vermemek için lütfen suyu tasarruflu kullanalım" ifadelerini kullandı.

İki aydan fazla süredir yağış almayan göl, artan su kullanımı ve yüksek sıcaklıktan kaynaklanan buharlaşma ile kritik seviye olan 29,90’ın da altına düşerek 29,88 seviyesine geriledi.

SASKİ’DEN ÖNEMLİ KARARLAR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kuraklıkla mücadelesinde her geçen gün milyonlarca metreküp su kaybeden Sapanca Gölü’nün su kalitesi ve ekolojik dengesini korumak için aldığı tedbirleri bir üst seviyeye taşıyor.

Su kalitesini, gölün ekolojik dengesini ve geleceğin su kaynağını korumak için bir dizi önemli tedbir kararı alındı.

Endüstri alanında yapılacak kesintiler, park ve bahçe sulamalarının durdurulması, tarımsal faaliyetlerde içme suyu kullanımını önlemek için denetimlerin artırılması, turistik tesislerde bulunan veya süs niteliğinde olan havuzlara su verilmemesi ve konut ve ticari aboneliklerde su tüketimi yüksek olan vatandaşların takibe alınması ile Sapanca Gölü’nün su seviyesindeki azalma hızının önüne geçilecek. Kararın devreye alınmasıyla endüstriyel, tarımsal, konut ve turizmde su tüketimi minimuma inecek.

29,70 SEVİYESİNDEN SONRA UYGULAMAYA GİRECEK

Önlemler 29,70 seviyesinin ardından Sakarya’nın genelinde uygulanmaya başlanacak. Son 5 yılın ortalamasına göre 149 santimlik kayıp yaşayan su kaynağımızın alınacak önlemlerle korunması için ayrıca diğer faktörler de masaya yatırıldı.

BAKANLIĞA, MÜDÜRLÜĞE VE BELEDİYEYE YAZI GÖNDERİLECEK

Buna göre üzerinde su kullanım hakkı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, Tarım ve Orman Bakanlığı’na, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne resmi olarak yazı gönderilecek.

“GÖL SEVİYESİ KRİTİK SEVİYELERDE”

SASKİ’den yapılan açıklamada, “Sapanca Gölü, tarihinin en zor yaz aylarından birini yaşıyor. Son yılların temmuz ayında görülmemiş bir seviye ile karşı karşıyayız. Önceki yıllarda eylül ayında karşılaştığımız seviyeler, sonrasında başlayan yağışlar ile gölde kalıcı hasarlar bırakmıyordu. Bu yıl göldeki kuraklık tehlikesi maalesef temmuz ayında başladı. Biz su kalitemizi korumak için önlemlerimizi artırdık. Ana su alma hatlarımızda dalgıçlar eşliğinde yaptığımız temizlik çalışmalarının yanı sıra bir yandan da gölden numune alma ve su kalitesi takibi çalışmalarını sıklaştırdık” ifadeleri kullanıldı.

SAPANCA GÖLÜ’NÜN KURAKLIKLA YOK OLMAMASI İÇİN TASARRUF ŞART

Alınacak önlemler ile ilgili yapılan açıklamanın devamı ise, “Kıyıdan 15-20 metre çekilme, kuruyan dere yatakları ve kaybolan binlerce metreküp su, bu şehrin geleceği için kaygılanan herkes için su tasarrufunu zorunlu hale getirmiştir. Bu seviyeden sonra kuraklık etkisini daha hızlı gösterecektir. Bu etkiyi azaltmak için acil durum eylem planımızı devreye alacağız. Alınacak tedbirler bugün ve yarının suyuna sahip çıkmak için. Burada her vatandaşımıza da önemli görev düşüyor. Sapanca Gölü’nün kuraklıkla yok olmasına izin vermemek için lütfen suyu tasarruflu kullanalım” denildi.

SASKİ ekipleri, gölden sıklıkla aldıkları örneklerin değerlerini ölçerek su kalitesini 24 saat kesintisiz anbean takip ediyor.