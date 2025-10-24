Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) tarafından Başkarcı Mahallesi'nde 60 milyon TL'lik kentin en yüksek hacimli ikinci içme suyu deposu yapımına başlandı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle hayata geçirdiği çalışmalarıyla örnek olan Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Başkarcı Mahallesi'nde içme suyu deposu inşasına başladı.

7 bin 200 metreküp kapasiteli yeni içme suyu deposu, Denizli'nin en yüksek hacimli ikinci içme suyu deposu olacak ve bölgedeki içme suyu altyapısını güçlendirerek, suyun verimli kullanımını sağlayacak. Proje kapsamında hayata geçirilecek depo, Başkarcı, Hallaçlar, Çakmak, 1200 Evler ve Saruhanlı mahallelerine hizmet verecek.



SCADA SİSTEMİNE UYUMLU OLACAK



Kuraklıkla mücadele kapsamında su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesini hedefleyen proje, Büyükşehir DESKİ'nin geniş bir alanda konumlanan tesislerinin bilgisayar ortamında izlenmesi, kontrol edilmesi, denetlenmesi ve verilerin saklanarak raporlanması işlemlerini gerçekleştiren SCADA sistemine tam uyumlu olacak.

Uzaktan kontrol edilebilir teknolojik otomasyon altyapısına sahip sistem sayesinde, suyun depolanmasından dağıtımına kadar tüm süreçler anlık olarak izlenecek ve yönetilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, bu yatırımla birlikte yüksek kapasiteli ve modern bir depo ile su kayıplarını en aza indirmeyi, suyun verimli kullanımını artırmayı ve vatandaşlara daha güvenli içme suyu sağlamayı hedefliyor.