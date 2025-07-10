Denizli Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir gelecek hedefine çevre dostu bir enerji yatırımı ekleyerek önemli bir adım attı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Çivril ilçesi Tokça Mahallesi’nde kurulan Güneş Enerji Santrali (Tokça GES), başarıyla devreye alındı. 167 milyon 94 bin TL’lik yatırımla hayata geçirilen santral, yılda 10 milyon kilowatt saatin (kWh) üzerinde enerji üretmesiyle dikkat çekiyor.

Toplamda 12 bin 672 adet 545 W bifacial güneş paneli ve 50 adet 100 kW gücünde invertör kullanılan santralde, tüm inşaat, montaj ve test işlemleri elektrik üretimin yüksek olduğu yaz ayı başına yetiştirilerek sadece 110 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı. 4 Haziran 2025 tarihinden itibaren üretime başlayan 5MWe (AC) ve 6,91 MWp (DC) kurulu güce sahip tesis kısa bir sürede 1.5 milyon kilowattsaat (kWh) üretime ulaştı. Tesisin yıllık üretim kapasitesi 10 milyon kilowattsaat’in (kWh) üzerinde öngörülürken, bu üretim Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %40’ına karşılık geliyor. Santral, Büyükşehir Belediyesine ait 29 idari binanın elektrik ihtiyacını da karşılayabilecek kapasiteye sahip.

“DENİZLİ’MİZİN ENERJİSİ GÜNEŞTEN YÜKSELİYOR”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Tokça GES’in devreye alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, “Çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve kendi kendine yetebilen bir şehir hedefimiz doğrultusunda çok önemli bir yatırımı hayata geçirdik. Çivril ilçemizin Tokça Mahallesi’nde kurulumunu tamamladığımız Güneş Enerji Santralimiz, sadece bugünün değil, yarının Denizli’si için de büyük bir adım. Bu tesisle birlikte, Büyükşehir Belediyemizin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ını artık kendi ürettiğimiz temiz enerjiyle karşılayacağız. Bu, hem doğamıza duyduğumuz saygının hem de kamu kaynaklarını verimli kullanma kararlılığımızın somut bir göstergesidir.”

“ÖRNEK BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İLE YOL ALIYORUZ”

Projenin tamamlanma süresine ve stratejik önemine de dikkat çeken Başkan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü, “Sadece 110 gün gibi kısa bir sürede tamamladığımız bu proje, belediyemizin düşük karbon salımı vizyonunu güçlendirirken, enerji maliyetlerimizi de ciddi şekilde azaltacak. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını önceliklendiren bu yaklaşım, yeşil dönüşüm hedefimizde bizi daha da ileriye taşıyacak. Denizli’miz için çalışmaya, üreten ve örnek olan bir belediyecilik anlayışıyla yol almaya devam edeceğiz.”