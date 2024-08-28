Denizli’de süt ve süt ürünleri sektörünün öncüleri arasında yer alan Önallar, 1957'den bugüne 67 yıldır Türkiye’deki süt ürünlerinde geleneksel lezzetleri Peyden markası ile insanlar ile buluşturmaya devam ettirdikleri serüvenlerine artık gastronomi severler için Pigotti markası ile damakları şaklatacak yeni lezzetler lansmanını gerçekleştirdi.DENİZLİ (İGFA) - Üçüncü nesil Halil Alptuğ Önal liderliğinde, lansmanda yer alan Metrotel çeşnili tereyağları lezzet severler tarafından tam not alırken, açılışa Dubai 'den katılan misafirler tarafından ihracat siparişlerinin oluşturulduğu öğrenildi.

Genç yönetici Halil Alptuğ Önal, kısa zamanda yeni projelere imza atarak yerli ve ithal ürünlerin bulunduğu yeni konsept mağazayı şirkete kazandırdı. Bu kapsamda Denizli'de üst segment tamamlayıcı şarküteri ürünlerinin bir arada sunulduğu ilk mağazasına kavuştu. Bu özel açılış için ünlü şefler Hazer Amani ve Özlem Mekik'i ağırladılar.

Uluslararası sportif balık avcılığı federasyonu ''İGFA'' üyesi Halil Alptuğ Önal, açılış töreninde, Hazer Amani dünyadaki en değerli balık türlerinden biri olan mavi yüzgeç orkinos balığından bir workshop gerçekleştirdi ve bu Workshopta Önallar’ın Pigotti markası ile lansmanı gerçekleştirdiği Metrotel çeşnili tereyağları ile dünyada ilk defa üretilen DRY Age Tereyağı kullanıldı.

Açılış programının moderatörlüğünü ise ünlü şef Özlem Mekik yaptı. Açılış törenine katılanlar arasında; Ak Parti Milletvekili Nilgün Ök, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, TDO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya, DENİP Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Halil Alptuğ Önal, Hatice Genç Önal, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Umut Akyürek, Akif Budak, Ali Önal, Saime Önal, gibi isimler katıldı.