İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Atlas Sağlık Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 'Güçlü Kadın, Güçlü Toplum' etkinliğinde kadın hakları, toplumsal eşitlik ve dayanışma mesajları verdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Ticaret Odası salonunda gerçekleştirilen etkinlikte 'Kadın ve Siyaset' başlığında konuşan Kınay, kadınların toplumun her alanında seslerini duyurmasının önemine dikkat çekti.

Kadın-erkek meselesi değil, toplumsal eşitlik meselesidir diyen Kınay, Kadınlar toplumsal mücadelede öncü ve seslerini her alanda duyuruyor. Türkiye'nin dört bir yanında kadınlar toplumun her alanında aktif rol alıyor' Bu seslerin ve gücün görünür olması gerekiyor' dedi.

KARABAĞLAR'DAKİ SOSYAL SORUNLARA DİKKAT ÇEKTİ

Karabağlar'daki sosyal ve ekonomik sorunlara da değinen Başkan Kınay, ilçede kadınların yoksulluk, işsizlik ve sosyal adaletsizlikle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

'Engelli bireyler, çocuklar ve kadınlar için yapılan çalışmalarla sorunları görünür kılıyoruz. Kadınların güçlenmesi, toplumsal değişimin anahtarıdır' diye konuştu.

KADIN DAYANIŞMASI VE PROJELER

Karabağlar'da hayata geçirilen kadın odaklı projeler hakkında da bilgi veren Başkan Kınay 'Kadın kooperatifleri ve eğitim projeleriyle kadınlarımız ekonomik ve sosyal olarak güçleniyor. Karabağlar 'da kadın emeğini görünür kılmak için Kadın Emeği pazarlarımız, Kadın Kooperatifi çalışmalarımız ile devam ediyoruz. Göreve geldiğimizde kurduğumuz İstihdam Ofisi aracılığıyla 18 ayda 1.750 kişiye iş imkânı sağladık ve bunun 900'ü kadınlardan oluşuyor. Yine ailelere ve çocuklarına yönelik 4. Çocuk Oyun Akademisi'ni ve 2 adet Yaş Alma Merkezimizi açtık. Nerede ihtiyaç varsa orada bir el olmak, destek sağlamak ve dayanışmayı büyütmek görevimizdir' dedi.

DAYANIŞMA MESAJI

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde gerçekleştirilen yürüyüşe ve 24 saat tutulan nöbete de değinen Kınay, Karabağlar'daki dayanışmaya dikkat çekti.

Kınay, 'Kadınlar kadar erkekler de 24 saat nöbet tutarak mücadeleye destek verdi. Karabağlar'da erkek egemenliğine rağmen kadın belediye başkanı olarak bu dayanışmanın parçası olabilmek bizim için çok değerli. Hayatın her alanında var olan kadınların siyasette de daha görünür olması ve değişimi yaratması gerekiyor. Nerede olursak olalım dayanışmayla sözümüzü büyütmeye devam edeceğiz' dedi.

Konuşmanın sonunda Atlas Sağlık Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Apak, Başkan Kınay'a günün anısına Atatürk fotoğrafı takdim etti.

Başkan Kınay'ın yanı sıra etkinlikte konuşmacı olarak Ece Elbirlik Ürkmez (İnci Vakfı), Selin Aktaş (İzeltaş A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı), Burcu Akdağ (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı), Saadet Özkan (UCİM Kurucu Genel Başkanı) ve İlknur Bilkay Görken (DEÜ Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı) yer aldı.

Etkinlik, İlkay Kıyak'ın yapımcılığı ve sunuculuğunda katılımcılar ve bursiyerlerle birlikte çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.