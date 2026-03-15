Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca mahalle mahalle kurduğu gönül sofraları, bu kez Yenibağlar Mahallesi'nde bin 200 vatandaşı bir araya getirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde düzenlediği iftar programları, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmeye devam ediyor.

Ramazan'ın bereketini ve paylaşma kültürünü mahallelere taşıyan iftar programlarının bir başka durağı Yenibağlar Mahallesi oldu. Yenibağlar Meydanı'nda düzenlenen iftar programına mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi.

Meydanı dolduran yüzlerce vatandaş, kurulan gönül sofralarında bir araya gelerek hem komşuluk bağlarını güçlendirdi, hem de Ramazan ayının paylaşma ruhunu birlikte yaşadı. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açılırken, vatandaşlar aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

İFTAR PROGRAMINDA BİN 200 KİŞİ RAMAZAN'IN BEREKETİNİ PAYLAŞTI

Programa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mücahit Yıldızhan ve Fatih Vardar ile Osmangazi Belediyesi meclis üyeleri de katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

İftar öncesinde masaları tek tek dolaşan başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, mahalle sakinleriyle sohbet ederek Ramazan ayının bereketini paylaştı.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, yoğun bir katılımın olduğuna işaret ederek 'Yenibağlar Mahallesi'nde bin 200 vatandaşımızla gönül sofrasında buluştuk. Kendileriyle birlikte iftarımızı açtık. Buraya gelen, katkı sunan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, hepsinin Ramazan'ını kutluyorum. Nice Ramazan'larda birlikte olmak dileğiyle.' diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZ ÇOK MEMNUN'

Yenibağlar Mahalle Muhtarı Nursel Şahintürk de yaptığı konuşmada 'Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. Burada bir ilk oldu, iftar sofrasında bir araya geldik. Vatandaşlarımız çok memnun, bin 200 kişi vardı.' ifadelerini kullandı.

Yenibağlar Mahallesi sakinleri de, iftar programından duydukları memnuniyeti dile getirerek Osmangazi Belediyesi'ne ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu. Mahalle sakinlerinden Esma Ayhan, 'Erkan başkanımıza bu güzel organizasyon için çok teşekkür ederiz, çok güzel hizmetler sundu.' yorumunu yaparken, Rasim Yıldız da 'Öncelikle Osmangazi Belediye Başkanımıza ve muhtarımıza çok teşekkür ederiz, bizleri burada buluşturdu. Mahallemizi, komşuluk ilişkilerimizi güçlendirdi. Herkese iyi Ramazanlar diliyorum.' değerlendirmesinde bulundu.