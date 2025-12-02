Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Türk Müziği Topluluğu ile Türk Halk Oyunları Topluluğu, 'Anadolu'dan Ezgiler' konserinde sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası Şefi Erman Talşık yönetimindeki konser, halk oyunlarından 'Kerimoğlu Zeybeği' ile başladı. Ardından Kütahya yöresinden 'Elif Dedim Be Dedim', Isparta yöresine ait 'Evlerinin Önü Mersin', Erzincan yöresinden 'Ervah-ı Ezelde Levh-i Kalemde' ve Ankara yöresinden 'Hayde Yârim' gibi sevilen türküler seslendirildi.

Gecenin finalinde ise 'Su Gelir Meste Gider' halayıyla salonun ritmi yükseldi. Seyircilerin de katılımıyla oluşturulan halay çemberi, konserin en renkli anları arasında yer aldı.

TALŞIK: 'TÜRKİYE'NİN BİRÇOK YÖRESİNDEN EZGİLERE YER VERDİĞİMİZ BİR KONSER OLDU'

Konserle ilgili değerlendirmelerde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası Şefi Erman Talşık, seyircinin enerjisinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, 'Gümbür gümbür bir konser oldu. Çok güzel bir etkileşim aldık. Umarım herkesin kalbine, gönlüne dokunmuşuzdur. Bu bizim için çok kıymetli' dedi.

Hazırlık sürecine büyük özen gösterdiklerini ifade eden Talşık, repertuvarı oluştururken Türkiye'nin birçok yöresinden ezgilere yer vermek için titiz bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Türk Müziği Topluluğu ile Türk Halk Oyunları Topluluğu'nun bu konserde ortak bir proje geliştirdiğini belirten Talşık, 'Semahlarımızı, deyişlerimizi, türkülerimizi ve zeybeklerimizi, halk danslarıyla aynı sahnede buluşturmak istedik. Bizim için çok kıymetli bir deneyim oldu' diyerek, bir sonraki konsere tüm Mersinlileri davet etti.