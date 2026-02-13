Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali', DBB Kongre ve Kültür Merkezi'nde kapılarını açtı. Ünlü oyuncu ve sunucu Berna Laçin'in konuk sanatçı olarak katıldığı festival, dopdolu içeriğiyle 15 Şubat tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

DENİZLİ (İGFA) - Yerel kalkınmanın öncüsü olan kadın üreticileri bir araya getiren festivalin açılış törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Himmet Yavaş, ünlü sanatçı Berna Laçin'in yanı sıra çok sayıda kadın girişimci ve davetliler katıldı.

Festivalin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, 'Zeybek Bilmeyen Kadın Kalmasın' projesi kapsamında zeybek eğitimi alan kadınların sahnelediği gösteriyle başladı.



'BU HAYALİ ADIM ADIM BÜYÜTÜYORUZ'



Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer almasının, yerel kalkınmanın en temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Denizli'de kadınların kimseye ihtiyaç duymadan kendi ayakları üzerinde durabildiği bir şehir hedeflediklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, 'Bu şehrin kadınlarının özgürce üretebildiği, sosyal hayatın içinde aktif rol alabildiği bir Denizli hayal ediyoruz. Bu hayali adım adım büyütüyoruz' dedi.



BÜYÜKŞEHİR KADINLARIN HER ZAMAN YANINDA



Göreve geldikleri günden bu yana kadınların hayatın her alanında daha görünür olması için projeler geliştirdiklerini ifade eden Başkan Çavuşoğlu, özellikle 'Zeybek Bilmeyen Kadın Kalmasın' projesine değindi. Yıllarca düğünlerde zeybeği çoğunlukla erkeklerin oynadığını gördüğünü belirten Başkan Çavuşoğlu, 'Kadınlarımız neden o meydanda olmasın dedik. Muhtarlıklarımız aracılığıyla kadınlarımızı kurslara taşıyoruz, eğitimlerini alıyorlar ve bugün burada olduğu gibi gururla sahneye çıkıyorlar' diye konuştu. Başkan Çavuşoğlu, kadınlara yönelik yüzme kursları hakkında da bilgi vererek, 'Yüzme bilmeyen kadın kalmasın istedik. Muhtarlıklarımız üzerinden başvuruları alıyoruz, kadınlarımızı evlerinden alıp havuzlara götürüyoruz. Yüzmeyi öğrenenleri denizle buluşturuyoruz. Şu ana kadar iki bine yakın kadınımız yüzme öğrendi. Onların yüzündeki mutluluk her şeye değer' ifadelerini kullandı.



'EŞİTLİK İLKESİNİ GÖZETİYORUZ'



Festivalde stant yerlerinin kura ile belirlendiğini vurgulayan Çavuşoğlu, 'Hiç kimseye ayrıcalık tanımadan, eşitlik ilkesini gözeterek hareket ediyoruz. Bu şehirde üreten kim varsa yanında olmaya devam edeceğiz. Biz bu yola birilerini zenginleştirmek için değil, halkımızı güçlendirmek için çıktık' dedi. Kadın üreticilere verilen desteklerin artarak süreceğini belirten Çavuşoğlu, Denizli'nin kaynaklarının yine Denizli halkı için kullanılacağını söyledi.



'KADIN VARSA UMUT VAR'



Festivalin konuk sanatçısı, ünlü sunucu ve oyuncu Berna Laçin ise konuşmasında kadın emeğinin önemine vurgu yaptı. 'Kadın varsa umut var' diyen Laçin, kadınların fırsat bulduklarında büyük başarılara imza attığını ifade etti. Özellikle dijitalleşen dünyada kadınların kendi markalarını oluşturma ve ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırma imkanı bulunduğunu belirten Laçin, yerel üretimin tasarım ve vizyonla birleştiğinde çok daha güçlü bir ekonomik değere dönüşeceğini söyledi.



'DENİZLİ'NİN KADINI ÜRETKENDİR'



Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ise, Denizli'nin üretim kültürüne dikkat çekerek, özellikle tekstil sektöründe kadın emeğinin büyük payı olduğunu ifade etti. Kadınların istihdama katılımının artmasının hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli olduğunu belirten Doğan, bu tür festivallerin kadınlara cesaret verdiğini söyledi.



DOLU DOLU FESTİVAL



Konuşmaların ardından festivalin açılışı, Başkan Çavuşoğlu, Berna Laçin, protokol üyeleri ve üreten kadınlar tarafından gerçekleştirildi. Atölye çalışmalarından konserlere dopdolu içeriğiyle bu yıl da üreten kadınları bir araya getiren festival hem üretici kadınların pazar ağını genişletmeyi hem de sosyal bir paylaşım platformu oluşturmayı hedefliyor. Toplamda 258 standın kurulduğu festivalde; giyim, gıda, el sanatları ve tekstil başta olmak üzere 6 farklı kategoride binlerce ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Festival, 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.