İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2020'de başlattığı Askıda Fatura uygulaması, 251,9 milyon TL'yi aşan destekle yüz binlerce ihtiyaç sahibine ulaştı. Bu yıl 14 Şubat'ta ise sevgi, dayanışmayla büyüyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 4 Mayıs 2020'de hayata geçirilen Askıda Fatura uygulaması, ekonomik zorluk yaşayan İstanbullulara destek olmaya devam ediyor. Yardımseverler ile ihtiyaç sahiplerini dijital ortamda buluşturan sistem sayesinde bugüne kadar yapılan toplam yardım tutarı 251 milyon 915 bin 945 TL'yi aştı.

14 ŞUBAT'TA DAYANIŞMA HEDİYESİ

İBB, 14 Şubat Sevgililer Günü için başlattığı 'Seni düşünmek güzel şey' kampanyasıyla vatandaşlara farklı bir hediye alternatifi sunuyor. Kampanya kapsamında, klasik hediyeler yerine sevilen kişi adına ihtiyaç sahibi bir ailenin faturası ödenebiliyor.

Sistem, bağışçı ile ihtiyaç sahibini anonim olarak buluşturuyor. Destek vermek isteyenler; Askıda Fatura paketiyle su ve doğalgaz faturalarına, Aile Destek Paketi ile nakdi yardıma, Anne-Bebek Destek Paketi ile 0-4 yaş arası bebeği olan annelere, Eğitim Destek Paketi ile öğrencilere ve Ulaşım Destek Paketi ile kent içi ulaşım ihtiyacına katkı sağlayabiliyor.

Destek olmak isteyenler, askidafatura.ibb.gov.tr adresi üzerinden bağış yapabiliyor.