SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, ÇEMATEM'de tedavi gören 18 yaş altı çocuklara yönelik 'Madde Bağımlılığından Madalya Bağımlılığına' projesini anlattı.

Sporun rehabilitasyon sürecindeki dönüştürücü gücüne dikkat çekilen programda merkezde tedavi gören 5 genç, boks ve bisiklet branşlarına katılma kararı aldı.

SPORUN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından merkezde tedavi gören çocuklara yönelik düzenlenen çalışmada sporun bağımlılıkla mücadeledeki dönüştürücü gücü ön plana çıkarıldı.

Sunumda sporun; disiplin, hedef bilinci ve özgüven kazandırarak gençlerin fiziksel ve psikolojik iyileşme süreçlerine katkı sunduğu vurgulandı.

SPORA YÖNLENDİRİLECEK

Bu kapsamda ÇEMATEM'de tedavi gören çocuklar, spora yönlendirilecek ve Büyükşehir'in çok sayıda branşta devam eden spor programlarında yer alacak.

Tedavi sürecinin yalnızca maddeden uzaklaşmakla sınırlı olmadığı, bireyin sosyal ve duygusal olarak yeniden yapılandırılmasını da kapsadığı ifade edildi. Yapılan anlatımın ardından merkezde tedavi gören 5 çocuk programa katılma kararı aldı.

SPORCU YUVASI AYÇİÇEĞİ BİSİKLET VADİSİ

Gençlik Eğitimi Şube Müdürü ve Sakarya Boks İl Temsilcisi Onur Üre, özellikle boks ve bisiklet branşlarının öfke kontrolü, dayanıklılık ve kararlılık gibi önemli kazanımlar sağladığını belirtti.

15 Temmuz Camili'de bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin lisanslı sporcu yetiştirme noktasında önemli bir imkân sunduğu aktarıldı.

HAYATLARINA YÖN VERECEKLER

Program sonunda ÇEMATEM'de tedavi gören 5 genç, boks ve bisiklet branşlarına katılmak istediklerini belirterek projeye ilk somut adımı attı. Proje ile gençlerin sporcu kimliği kazanarak hayatlarına yeni bir yön vermeleri hedefleniyor.