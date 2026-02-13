Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çocukları erken yaşta sporla buluşturmak ve sağlıklı bireyler yetişmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirdiği ücretsiz 'Fabrika Voleybol' projesini sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirdiği 'Fabrika Voleybol' projesiyle 6-12 yaş arası çocuklar Gazeteci Ali Öcal Kapalı Spor Salonu'nda ücretsiz voleybol eğitimi alıyor.

Sincan Fatih Mahallesi'nde bulunan Gazeteci Ali Öcal Kapalı Spor Salonu'nda yürütülen proje kapsamında 6-12 yaş aralığındaki çocuklar, alanında uzman antrenörler eşliğinde voleybol eğitimi alıyor.

Cumartesi ve Pazar günleri 09.00-18.00 saatleri arasında yaş ve seviye gruplarına göre düzenlenen eğitimlerde çocuklar yalnızca voleybol öğrenmekle kalmıyor; disiplin, özgüven ve sorumluluk bilinci de kazanıyor.

EĞİTİMLERDEN 290 ÇOCUK YARARLANDI

Fabrika Voleybol projesinin yoğun ilgi gördüğünü belirten ABB Spor Hizmetleri Şube Müdürü Sercan Yiğit, bugüne kadar yaklaşık 290 çocuğun eğitimlerden faydalandığını ifade etti. Yiğit, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

'6-12 yaş aralığındaki çocukları voleybol ile tanıştırmak, sporu sevdirmek, sporun hayatlarının bir parçası olmasını sağlamak amacıyla bu projeyi başlattık. Voleybol Federasyonu ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Sincan bölgesinde bulunan Gazeteci Ali Öcal Spor Salonu'nda federasyon yetkilileri tarafından görevlendirilen alanında uzman antrenörler cumartesi ve pazar günleri ücretsiz olarak kursu veriyor.'