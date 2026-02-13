Düzce Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla kent merkezindeki Millet Bahçesi'nde çiftlere özel bir etkinlik düzenledi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından organize edilen etkinlikte, parktan geçen çiftlerin önüne kırmızı halı serildi. Karşılarında kırmızı halıyı gören çiftler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

İlk anda halıya basmakta tereddüt eden çiftler, daha sonra el ele ve kol kola yürüyerek sürprizin keyfini çıkardı. Yürüyüşün ardından çiftlere kırmızı gül hediye edilirken, o anlara ilişkin fotoğraflar basılarak kendilerine takdim edildi.

Etkinliğe katılan çiftler, sürpriz karşısında mutlu olduklarını belirterek, ilk kez kırmızı halıda yürüdüklerini ve kendilerini özel hissettiklerini ifade etti.

Vatandaşlar, sevginin tek bir güne sığdırılamayacağını vurgulayarak, 'İnsan sevildiğinde her gün 14 Şubat. Elbette özel bir gün ama sevgimizi yılın her gününde göstermeliyiz.' değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe katılan ve evlilikte 50 yılı geride bırakan Nezaket ve Ali Özkal çifti ise gençlere sabırlı olmaları tavsiyesinde bulundu. Özkal çifti, evliliğin sevgi, saygı ve güven temeline dayanması gerektiğini belirterek, 'Birbirinizi imha değil, ihya edin.' ifadelerini kullandı.