Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü dopdolu bir programla kutlamaya hazırlanıyor. Çocuk oyunlarından kurultaya, dünya klasiklerinden tiyatro bildirisine kadar sanat dolu bir gün Denizlilileri bekliyor.

DENİZLİ (İGFA) - 'Sanat Şehri Denizli'de sanatı ve kültürel gelişimi destekleyen etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde tüm sanatseverleri bir araya getiriyor. Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan özel program, tiyatronun kalbinin Denizli'de atmasını sağlayacak.



ÇOCUK TİYATROSU 'SU PERİSİ LARA'



Kutlamalar, çocukların hayal dünyasını renklendirecek bir oyunla başlayacak. Önder Tahmaz'ın yazdığı ve Ceyhun Atmaca'nın yönettiği 'Su Perisi Lara' saat 11.00'de Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde minik izleyicileriyle buluşacak.



'YEREL TİYATRO KURULTAYI'



Günün en anlamlı etkinliklerinden biri de şehrin yerel dinamiklerini bir araya getiren kurultay olacak. Denizli'deki amatör tiyatro ekiplerinin katılımıyla gerçekleşecek olan Yerel Tiyatro Kurultayı, saat 14.00'te Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda yapılacak. Sinan Küçüköz'ün moderatörlüğünde düzenlenecek olan kurultayda, yerel tiyatronun bugünü ve geleceği masaya yatırılacak.



BİR SHAKESPEARE KLASİĞİ: 'HAMLET'



Akşam programı, tiyatro dünyasının gelenekselleşen ritüeli ile başlayacak. Tiyatronun evrensel mesajlarını içeren Dünya Tiyatro Günü Bildirileri, DBB Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de okunacak. Hemen ardından dünya edebiyatının en güçlü eserlerinden biri olan Hamlet, sahnede olacak. William Shakespeare'in ölümsüz eseri; Sinan Küçüköz'ün uyarlaması ve Önder Tahmaz'ın yönetmenliğiyle Fatma Yıldız Salonu'nda tiyatroseverlerle buluşacak. Oyun Şehir Tiyatrosu'nun yetenekli kursiyerleri tarafından sahnelenecek. Kursiyerler, eğitim süreçlerini profesyonel bir sahne deneyimiyle taçlandıracak.