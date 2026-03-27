KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Dernekler Masası Başkanı Eray Bodur, Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyarette Dernek Başkanı Ahmet Çetin de yer aldı. Gerçekleşen buluşmada Eray Bodur, belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında dernek yönetimine bilgi verirken samimi bir ortamda geçen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İzmit Belediyesi Dernekler Masası Başkanı Eray Bodur ayrıca önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek projelerde derneklerin de sunabileceği katkılara vurgu yaptı. Dernek Başkanı Ahmet Çetin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesi Dernekler Masası Başkanı Eray Bodur'a teşekkür etti. Ziyaret, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.