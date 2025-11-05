Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini korumak, çevre kirliliğini önlemek ve daha düzenli bir çöp toplama sistemi oluşturmak amacıyla ortak kullanım çöp konteyneri uygulamasını başlattı.

DENİZLİ (İGFA) - Yıllar içerisinde yıpranan, kırılan ve sızıntı yaparak görüntü kirliliği ve kötü kokuya neden olan plastik çöp bidonlarının yerine modern, dayanıklı ve hijyenik konteynerler yerleştirildi.

İlk etapta İstiklal, Çaybaşı, Saltak ve Mimar Sinan Caddeleri pilot bölge olarak seçildi. Bu caddelerdeki eski bidonlar tamamen kaldırılarak yerlerine toplam 100 adet yeni ortak kullanım konteyneri konuldu.

Yeni sistem, hem çöp toplama düzenini kolaylaştırıyor, hem de cadde ve sokaklara daha estetik bir görünüm kazandırıyor. Ortak kullanım konteynerleri, vatandaşların daha temiz ve düzenli bir çevrede yaşamasına katkı sunarken, belediye ekiplerinin atık toplama verimliliğini de artırıyor.



DAHA YAŞANABİLİR BİR DENİZLİ İÇİN:



Çevre, Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Umut Somyürek, projenin şehir genelinde yaygınlaştırılmasının planlandığını belirterek, 'Denizli'nin her noktasında çevre temizliğini önemsiyor, kentimizin estetik görünümünü korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ortak kullanım konteyneri uygulamamızla hem çevreye duyarlı bir temizlik sistemi oluşturuyor, hem de vatandaşlarımıza daha sağlıklı yaşam alanları sunuyoruz. Daha yaşanabilir bir Denizli için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Bu örnek uygulamanın, Denizli'de temizlik hizmetlerinde kalıcı bir dönüşüm yaratması ve kısa süre içinde tüm mahallelere yayılması hedefleniyor.