Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası' protokolünü imzaladı. Kampanya kapsamında Yüksek Hızlı Tren (YHT) yolcuları adına toplam 13 milyon fidan dikilecek. Kampanya ile yolcular, sadece bir seyahat yapmış olmayacak, aynı zamanda Yeşil Vatan'ın bir parçası olacak.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında hayata geçirilen kampanya tanıtıldı. Bakan Uraloğlu, '1 yıl boyunca yüksek hızlı trenlerimizle seyahat eden her yolcumuz adına bir fidan dikeceğiz. Yıllık ortalama 13 milyon yolcuyu düşünürsek, 13 milyon fidanı toprakla buluşturacağız' dedi.

Kampanya, 11 Kasım 2025 - 11 Kasım 2026 tarihleri arasında Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-Karaman, İstanbul-Konya, İstanbul-Karaman, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Sivas ve Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren hatlarını kapsayacak.

Yolcular, seyahatlerini tamamladıkları günün ertesi sabahı SMS ve e-posta ile bilgilendirilecek; bu mesajlarda karbon emisyonunu azaltmaya katkı sağladıkları ve dikilen fidana ait sertifikaya erişim linki yer alacak.

Bakan Uraloğlu, kampanyanın çevre bilinci ve sürdürülebilirlik odaklı bir proje olduğunu vurgulayarak, 'Ormanlarımız toprağımızın nefesi, iklimimizin dengesi ve geleceğimizin teminatıdır. Bu bilinçle doğmuş bir proje' ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çevre duyarlılığıyla yürüttüğü diğer projelere de değinen Uraloğlu, Kurumsal Karbon Ayak İzi hesaplamasını Türkiye'de ilk gerçekleştiren bakanlık olduklarını ve 'Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası' projesi ile ulaşım modlarının emisyonlarını sıfıra indirmeyi hedeflediklerini aktardı.

İmza töreni sonrasında Bakan Uraloğlu ve Bakan Yumaklı, 'Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası' protokolünü resmen hayata geçirdi.