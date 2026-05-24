DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de kazaların yoğun olarak yaşandığı Gültepe ve Mehmet Akif Ersoy mahalleleri kesişimindeki kavşak, akıllı kavşak uygulamasıyla yeniden düzenlenerek daha güvenli hale getirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında toplam 3 bin 600 metrekarelik alanda çalışma yürütüldü. Uygulama çerçevesinde 865 ton asfalt serimi yapılırken, 1200 metrekare beton parke taşı döşeme imalatı tamamlandı.

Bölgede daha önce sık sık trafik kazalarının yaşandığına dikkat çekilirken, yapılan düzenleme ile kazaların önüne geçilmesi ve trafik akışının daha kontrollü hale getirilmesi hedefleniyor. Akıllı kavşak sistemi sayesinde hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli bir ulaşım altyapısı oluşturuldu.



'CAN GÜVENLİĞİ BİZİM ÖNCELİĞİMİZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kent genelinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, 'Vatandaşlarımızın can güvenliği bizim önceliğimiz. Riskli noktalarda yaptığımız düzenlemelerle daha güvenli bir ulaşım ağı oluşturuyoruz' dedi. Başkan Çavuşoğlu, kent genelinde benzer risk taşıyan noktalarda çalışmaların devam edeceğini belirterek, ulaşımda güvenliği önceleyen projelerin sürdürüleceğini ifade etti.