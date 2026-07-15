Keçiören Belediyesi ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla Keçiören 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda anma programı düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda çok sayıda gazi, şehit ailesi ve vatandaş bir araya gelirken;15 Temmuz şehitleri Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen dualarla anıldı. Anma töreninin ardından davetlilere yemek ikram edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir'in yanı sıra protokol üyeleri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Türk milletinin tarih boyunca vatanına ve değerlerine sahip çıktığını vurguladı. Şehitlerin baş tacı olduğunu ifade ederek, 'Şehit yakınları da gaziler de başımızın üstündedir. Yüce Allah bir daha bu vatana, bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Yüce Mevla'm bir daha 15 Temmuzları yaşatmasın' dedi.