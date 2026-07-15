Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan eserlerden oluşan sergi, 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temasıyla düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında hazırlanan sergiye Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ve Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi'nin yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim meslek okulları ile bilim ve sanat merkezlerinde eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan resimler ile bilim ve sanat merkezlerinde üç boyutlu (3D) yazıcı teknolojisi kullanılarak üretilen tasarım çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, serginin açılışının ardından Bakan Yardımcısı Ökten sergiyi gezerek eserleri inceledi ve öğrencilerle sohbet etti. Programda, öğrenciler tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu ve piyano dinletisi sunuldu.

Sergiyle vatan sevgisinin öneminin kavranması, millî birlik ve beraberlik duygusunun geliştirilmesi, 15 Temmuz şehit ve gazilerine duyulan minnetin ifade edilmesi ve aziz hatıralarının yaşatılması ile Türkiye Yüzyılı'nın, milletin kahramanca mücadelesi, sarsılmaz iradesi ve azmi sayesinde inşa edildiğinin gelecek nesillere aktarılması amaçlandı.